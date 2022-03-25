مكرم تستقبل أول مصرية حاصلة على الميدالية الفضية فى بطولة العالم للرماية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطالبة المصرية هالة عتمان، عضو مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسى" فى بولندا، وأول مصرية وعربية تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم للرماية.





وثمنت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، النجاح الذى حققته هالة عتمان فى المجال الرياضى من خلال فوزها بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للرماية "سيدات"، وأنها تعد مصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، بما يجسد تمكين المرأة والشباب فى آن واحد، بحسب بيان اليوم الجمعة لوزارة الهجرة.

وقالت وزيرة الهجرة "إننا فخورون بما يحققه ممثلى وأعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسى"، فى مختلف دول العالم، ففى الوقت التى أحرزت فيه هالة عتمان، الميدالية الفضية فى بطولة العالم للرماية، كان خالد محمد ممثل مركز الحوار يقدم مساعداته للطلبة المصريين فى أوكرانيا، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية".

ووجهت مكرم التحية للمرأة المصرية والشباب المصرى بالخارج، لما يبذلونه من جهد عظيم فى سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما يحققونه من نجاحات فى كافة المجالات، وكذلك دورهم فى دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا.

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، الطالبة المصرية هالة عتمان، اختيارها ممثلا عن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسى" فى بولندا، نظرا لما حققته خلال هذه الفترة من إنجاز كبير على المستوى الرياضى، يعكس قدرتها على التحدى والمثابرة.

من جانبها، قالت عتمان؛ "حصلت على المركز الأول فى آخر بطولات الموسم للجمهورية وكأس الاتحاد المصرى للرماية، التى شاركت بها قبل السفر لاستكمال دراسة الهندسة فى أوروبا، وخضت التدريبات بمفردى وكنت أتابع فقط مع مدربى من خلال برامج التواصل، وهو أمر ليس بالسهل فى عدم وجود المدرب أو أفراد الفريق مع درجات حرارة منخفضة".

وكانت هالة عتمان قد حصدت الميدالية الفضية فى مسابقة "تارجت سبرنت 10 متر" ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، التى استضافتها مصر بميدان الرماية الجديد بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية خلال الفترة من 28 فبراير 2022 وحتى 8 مارس الجارى، فضلا عن أنها شاركت فى مسابقات رماية ضغط هواء إلى وحققت بها الكثير من البطولات.