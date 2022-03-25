الحلم يتحقق.. كيف تحولت صحراء توشكى إلى مزارع خضراء؟

جدة - نرمين السيد - قال عاطف إبراهيم، قائد مزرعة توشكى 2، إنه استلم المشروع بتكليف من القيادة السياسية فى عام 2017م، وكانت معظمها أرض صحراوية وجبلية، وجرى البدء فيها بالزراعات التجريبية، وكُلفت الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الارضاى الصحراوية بمزرعة تمور منذ عام 2018، وزار الرئيس السيسى، توشكى عام 2019.





وأضاف إبراهيم، فى لقاء مع الإعلامى محمد الشاذلى مقدم "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: "جربنا زراعة القمح وحقق نجاحا كبيرا، وفى مايو 2020 بدأ العمل الفعلى فى يوليو لتجهيز وترفيق الأرض، وبدأنا الزراعة الفعلية فى 1 نوفمبر 2020، وحصدنا فى 15 إبريل 2021 مساحة قدرها 25 ألف فدان". وتابع: "تم تكليف الشركة بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسحلة والشركة الوطنية للمقاولات فى إعداد وتجهيز الأرض وتوصيل المرافق وشق الترع، وجهزنا الـ25 ألف فى 3 أشهر، وبعدها بـ4 شهر حصدنا الإنتاج، وكان عظيما للغاية".

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