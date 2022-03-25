/688025/وزير-المالية-يوجه-مصلحة-الضرائب-بتوقيع-بروتوكول-تعاون-مع-نقابة-الممثلين-والموسيقيين-تفاصيل

اجتمع وزير المالية نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، لمناقشة قانون فرض الضرائب على فيما يخص الفنانين وذلك بحضور الفنان أشرف عبد الباقى، وشريف منير، ونجلاء بدر، وبشرى أحمد، وشيري عادل، ومحمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، وغيرهم من مصلحة الضرائب.

دوت الخليج يرصد أهم ما جاء في اجتماع وزير المالية مع الفنانين

وجَّه محمد معيط، وزير المالية، مصلحة الضرائب بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية، وتشكيل لجنة ضريبية مشتركة دائمة بكل نقابة تضم ممثلين من مصلحة الضرائب، على نحو يضمن تيسير الإجراءات الضريبية مع النقابات الفنية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية.

هاني شاكر وأشرف زكي يشيدان بوزير المالية

من جانبه أشاد نقيب المهن التمثيلية الفنان هاني شاكر، بوزير المالية، معربا عن شكره وتقديره لحرص وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب، على الاستماع للمشاكل الضريبية التى تواجه بعض أعضاء نقابة المهن التمثيلية؛ مؤكدًا إدراك جموع الفنانين أهمية الدور الوطنى الذى يُؤديه العاملون بمصلحة الضرائب فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

بينما قال هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانين حريصون على سداد مستحقات الدولة، حيث تعود إليهم وجموع المواطنين فى صورة خدمات عامة، تُسهم فى تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة لنقابة المهن الموسيقية مع مصلحة الضرائب، على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات الضريبية.

وزير المالية: رسالة الفن تسهم في بناء الإنسان المصري بالجمهورية الجديدة

وكان قد أكد وزيرة المالية في بداية اللقاء على الرسالة السامية التي يقدمها الفن الراقي الذي يُسهم فى بناء الإنسان المصرى بالجمهورية الجديدة، ويخدم قضايا الأمن القومى، ويُرسِّخ قيم الولاء والانتماء الوطنى، والتفاني فى العمل، والعطاء الإنساني، والمشاركة الإيجابية، والتكافل الاجتماعي، ويُنمى وعى المواطنين.

وكان قد أحدث قرار الفنان أشرف زكي، بضرورة حصول النجوم على مقابل مادي نتيجة استضافتهم في برنامج تليفزيونية، ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين نجوم الفن فمنهم من استقبل النبأ بصدر رحب وسعادة ومنهم من لم يرحب به إطلاقا.