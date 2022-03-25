/688019/الجواز-بالنسبالي-زي-الشغل-أما-زهقت-منه-استقلت-تصريحات-جريئة-للفنانة-نادية-رشدي

حلت الفنانة نادية رشدي ضيقة على برنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وصديقتها الإعلامية سهير جودة على قناة النهار، وذلك في حلقة مساء أمس الخميس.

دوت الخليجيرصد تصريحات نادية رشدي خلال برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار

فجرت الفنانة نادية رشدي خلال حلولها ضيفة على برنامج «الستات»، عدد من التصريحات الجريئة، بشأن ابتعادها عن الفن واسباب انفصالها عن زوجها محمود الحديني، وعدد من التصريحات الأخرى نرصدها في التقرير التالي.

أبرز تصريحات نادية رشدي في برنامج الستات

- سبب بعدي عن التمثيل إني كنت خايفة ميكنش شكلي زي ما اتعود عليه جمهوري خاصة بعد فترة مرضي.

- كنت سعيدة بمشاركتي في دور الحاجة صفية في مسلسل الطوفان لانه جالي بعد 4 سنين توقف عن التمثيل

- مسلسل الطوفان يوجه رسالة هامة وهي ازاي الفلوس بتتغلب على الإنسانة لدرجة أن الأبناء بيقتلوا أمهم

- يوم تكريمي من الرئيس السيسي كان يوم فريد في حياتي وكنت أتمنى الزمن يقف عندها، وإحساسي بالتكريم أعلى جهة في البلد لا يوصف

-نادية رشدي تتحدث عن سبب انفاصلها

- حسيت أن الزواج زي الشغل أما قدمت رسالتي ليه كزوجة استقلت

- حسيت إني مش كفء للاستمرار في العلاقة وطالقنا مأثرش على حياة ولادي

- محمود الحديني صديقي الصدوق وبنتواصل مع بعض كاصدقاء لحد دلوقتي

- عايزة أعيش بطبيعتي بدون ما اكون حمل أو عبء على حد

نادية رشدي تتحدث عن أحدث روايتها مسك الليل

-روايتي تتمحور حول 5 نماذج من السيدات في فئة عمرية متقدم

- استغرقت كتابتها ما يقرب من عام ونصف

- الرواية تجسيد تاريخي لتجارب يومية لشخصيات روايتها وتأثيرها على علاقتهن خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

مسيرة نادية رشدي في الفن

جدير بالذكر أنه نادية رشدي بدأت مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن العشرين بدور في الفيلم التلفزيوني «من عظماء الإسلام» في عام 1970، ثم بدأ يعرفها الجمهور من خلال إشتراكها في المسلسل الشهير «القاهرة والناس» في عام 1972، وبدأت العمل بالإذاعة المصرية.

وبرعت في أداء مسلسلات السير الذاتية، فقامت بأداء دور المطربة منيرة المهدية في مسلسل «أم كلثوم» في عام 1999، كما شاركت فى مسلسلات (أرابيسك، القضاء في الإسلام، الوعد الحق، بوابة الحلواني، قاسم أمين، علي مبارك، ابن موت).