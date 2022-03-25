وزير الصحة العراقى: حريصون على التعاون مع الدولة المصرية فى جميع القطاعات

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره العراقى الدكتور هانى العقابى، أمس الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى القطاع الصحى بين البلدين الشقيقتين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





وأكد الوزير فى مستهل الاجتماع أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، لافتاً إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وأهمية دعمها من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة فى تبادل الخبرات فى كافة المناحى الطبية والصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الدولتين الشقيقتين عام 2020، والتى تتضمن التعاون فى مجالات التصنيع الدوائى، واستقبال الدولتين للحالات الحرجة من مرضى الشعبين للعلاج بالمستشفيات فى حالة الاحتياج، فضلاً عن التعاون فى مجال تدريب الأطباء لثقل مهاراتهم، بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن وزير الصحة العراقى أكد حرص دولته على الاستفادة من الخبرات المصرية فى تطبيق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى"، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المصرية فى تصنيع أدوية فيروس "سى"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يساهم فى الارتقاء بالصحة العامة للشعب العراقى.

وأوضح "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل نقل الخبرات المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إلى دولة العراق للاستفادة منها، لتعزيز ورفع كفاءة كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يساهم فى تحقيق الأمن الصحى للشعوب، فضلاً عن مناقشة سبل التعاون فى مجال إثراء البحوث العلمية بين البلدين.

ومن جانبه، وجه وزير الصحة العراقى الشكر للوزير، على مجهوداته الحثيثة فى تحقيق الارتقاء بالقطاع الصحى بكافة جوانبه، فضلاً عن حرصه الدائم على تعزيز سبل التعاون مع البلدان العربية بهدف الارتقاء بالأنظمة الصحية، مؤكداً حرصه على التعاون مع الدولة المصرية فى جميع القطاعات الصحية.