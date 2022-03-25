القوى العاملة: تعيين 113 شابا والتفتيش على 91 منشأة بمطروح

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، قامت بتعيين 113 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب "قادر باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 284 طالب عمل.





من جانبه، أوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر فبراير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 91 منشأة، والقيام بـ 18 حملة تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 4 ندوات توعية.

وأشار درويش، إلى أن المديرية قامت باستخراج 61 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 228 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وعمل 5 زيارات عمالية.

وأضاف "وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى FAO، بتدريب 45 متدربا ومتدربة، على 3 مهن وهى : التفصيل والحياكة، كهرباء التوصيلات، صيانة الحاسب الآلى بمركز التدريب المهنى، فضلا عن تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة التطريز بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية البشرية يستفيد منها 20 متدربة.