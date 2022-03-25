/687914/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-السنغال-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الجمعة، أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام السنغال عبر قنوات أون تايم سبورت.

ويسعي الفراعنة اليوم الجمعة، في تحقيق الانتصارعلى نظيره السنغال، وتقام على استاد بحضور جماهير يتجاوز 60 ألف متفرج، من المقرر أن تذاع على قناتى أون سبورت 1 و2.

فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل فى السابعة مساء موعدا لمباراة العودة، والتى تقرر لها على ملعب أولمبى الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.

واختتم الفراعنة أمس الخميس، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش استعداداتهم على ملعب الدفاع الجوى لملاقاة السنغال على استاد القاهرة الدولي فى مباراة الذهاب المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

قائمة السنغال

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".