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/688024/مدبولي-يستعرض-جهود-وزارة-الثقافة-فى-إطار-مشاركتها-لتنفيذ-مبادرة-حياة-كريمة

بقرى الشرقية والبحيرة والفيوم وبني سويف وقنا خلال شهرى فبراير ومارس:

10:31 ص - الجمعة 25 مارس 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود وزارة الثقافة فى إطار مشاركتها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم تنفيذها واطلاقها فى عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس 2022.

دوت الخليج

مدبولي يستعرض جهود وزارة الثقافة فى إطار مشاركتها لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون، وكل ما يساهم فى بناء وتشكيل شخصية الإنسان المصرى، فضلا عن الارتقاء بمستويات الوعى والمعرفة، لافتا إلى أن ما يتم تقديمه من أنشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، يأتى فى إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية، وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن.

فى سياق متصل، أوضحت وزيرة الثقافة، إلى أن الوزارة تستهدف من خلال ما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالقرى المدرجة مبادرة حياة كريمة، الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن المصرى، والتوسع فى مجالات اكتشاف ورعاية وتبني المواهب بتلك القرى .

واستعرضت الدكتورة اينائ عبد الدايم، أبرز الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، التي نظمتها الوزارة فى القري التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرى محافظات الشرقية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.

وأكدت عبد الدايم ، تنفيذ 347 نشاطا ثقافيا بمحافظتى الشرقية، والبحيرة، من خلال المسارح المتنقلة، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الماضى وحتى 10 مارس الجاري، استفاد منها أكثر من 35 ألف مواطن، وتضمنت الفعاليات ورش فنية وأدبية وفكرية، ومعارض للكتاب، إضافة إلى تقديم عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى عروض مسرحية ناقشت أهم القضايا الاجتماعية ومعالجتها، وأنشطة أخرى لاكتشاف المواهب، بجانب ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية؛ حيث تم في هذا الشأن مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية بالقرى المستهدفة من تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المحافظتين.

وتابعت الوزيرة إلى أنه تم كذلك تنفيذ 13 ليلة عرض من خلال مسرح المواجهة والتجوال بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، وقنا، شملت 14 قرية، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف مواطن، خلال الفترة من 21 فبراير الماضي وحتى 4 مارس الجارى.