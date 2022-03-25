القائم بأعمال وزير الصحة يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي 

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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره العراقي الدكتور هاني العقابي، أمس الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين مصر والعراق، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

دوت الخليج

وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في بداية الاجتماع أهمية تعزيز سبل التعاون بين مصر والعراق، مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وأهمية دعمها من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة في تبادل الخبرات في كافة المناحي الطبية والصحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن اللقاء تناول مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والعراق عام 2020، حيث تضمن التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، فضلا عن استقبال البلدين الشقيقين للحالات الحرجة من مرضى الشعبين للعلاج بالمستشفيات في حالة الاحتياج، إضافة للتعاون في مجال تدريب الأطباء لثقل مهاراتهم، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وأشار عبد الغفار، إلى أن وزير الصحة العراقي أكد حرص دولته على الاستفادة من الخبرات المصرية في تطبيق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية في تصنيع أدوية فيروس سي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يساهم في الارتقاء بالصحة العامة للشعب العراقي.

وأوضح "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل نقل الخبرات المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى دولة العراق للاستفادة منها، لتعزيز ورفع كفاءة كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق الأمن الصحي للشعوب، فضلاً عن مناقشة سبل التعاون في مجال إثراء البحوث العلمية بين البلدين. ومن جانبه، وجه وزير الصحة العراقي الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الحثيثة في تحقيق الارتقاء بالقطاع الصحي بكافة جوانبه، فضلاً عن حرصه الدائم على تعزيز كافة سبل التعاون مع البلدان العربية بهدف الارتقاء بالأنظمة الصحية، مؤكداً حرصه على التعاون مع الدولة المصرية في كافة القطاعات الصحية.