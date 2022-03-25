«بخاف أطلع على المسرح.. وأحمد زكي وصفني بعبد الحليم الستات».. تصريحات أنغام في «سهرانين»

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حلت المطربة المصرية أنغام ضيفة على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، عبر شاشة قناة أون.

دوت الخليج يرصد تصريحات المطربة المصرية أنغام في برنامج سهرانين

تحدثت أنغام خلال ضيافتها في برنامج «سهرانين» في مساء أمس الخميس الموافق 24 من شهر مارس، عن تفاصيل خاصة في حياتها الشخصية، ومعلومات تكشفها لأول مرة أمام الجمهور، نرصدها في التقرير الآتي.

تصريحات أنغام في برنامج سهرانين

- أحمد زكي كان حبيبي، وفي سهرة قالي جملة عمري ماهنساها وهي أنتي عبدالحليم الستات

- أحمد زكي كان عنده وجهة نظر، إن طريقة تعبيري تشبه طريقة تعبير عبدالحليم، قدام المسرح

- والدي كان عازف كامنجا وكنت أما بعيط، وأسمع الكامنجا كنت بهدى

- جدتي أم أمي كان صوتها حلو أوي، بس محترفتش الغناء

- بدأت عزف بيانو من 3 ابتدائي، وأول حفلة ليا كان سني 17 أو 18 سنة

-كنت اصغر مطربة معتمدة، كان عندي 15 سنة

- زمان كلام الناس كان بيأثر بس بقيت بفصل تركيزي واركز على الأغنية

- المسرح مكنش غريب عليا أنا دلوقتي بخاف اكتر من زمان

- شنطة سفر كانت بتاعة مطربة تانية بس كانت عجباني فأصريت على والدي إني أخدها ولعت عربيتي عشان أصورها

- شادية أهدتني بسلسلة في عيد ميلادي مكتوب عليها لفظ الجلالة

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

كلمات أغنية «هتشتاقوا» للمطربة أنغام

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام:

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا

وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا

هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين يستحمل

واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه

نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم

نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا

يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي

عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا

ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره

وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع

هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا