/688017/بعد-إتمامه-أحكام-تلاوة-القرآن-أدهم-نابلسي-يحصل-على-درع-من-إمام-مسجد

حصد المطرب المعتزل، أدهم نابلسي على درع من إمام مسجد أبوعيشة، وذلك بعد إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم وأحكامه، أتى ذلك بعد اعتزاله بأيام ليست بالقليلة.

دوت الخليج يرصد حصود الفنان المعتزل أدهم نابلسي على درع من إمام مسجد بعد إتمامه أحكام التلاوة

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للمطرب المعتزل أدهم نابلسي وفي يده درعه، مكتوب عليه: «يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبوعيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم النابلسي، بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حينما اتجهت».

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

كان أدهم نابلسي قد اعتزل الغناء بشكل نهائي في 20 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قال فيه: «كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا، صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن».

واختتم: «الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم».

أدهم نابسلي يتعرض لحملة هجوم بعد اعتزاله

استقبل الوسط الفني هذا النبأ، بحملة هجوم مريعة على الفنان أدهم نابلسي في مصر والوطن العربي بدأتها الفنانة مايا دياب، ثم توالت بعدها رسائل الهجوم من الفنانين الآخرين كهالة صدقي، ورانيا محمود ياسين ومحمد العدل وغيرهم.

أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد اعتزاله

وبعدها بأيام، تداول رواد السوشيال ميديا، صورة للفنان أدهم نابلسي ظهر بها و هو يؤم المصلين في صلاة العشاء، محدثًا ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم عليها: «آخر شئ توقعت اكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي».