/688016/بيومي-فؤاد-وهالة-صدقي-يجتمعان-في-برنامج-أحلى-كلام-الليلة

يحل الثنائي الكبير الفنانة هالة صدقي، والفنان بيومي فؤاد، ضيوف على برنامج «أحلى كلام»، الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي عبر قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حلقة اليوم في برنامج أحلى كلام الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي

يجمع برنامج «أحلى كلام»، لأول مرة الفنانة هالة صدقي بالفنان بيومي فؤاد، التي من المقرر أن تشهد حلقتهم مجموعة من الرقصات والألعاب الترفيهية خاصة وأن الشخصيتان لا علاقة لهم بالجد، فضلا عن حديثهم عن بعض الموافق في حياتهم الشخصية.

بيومي فؤاد يشهد حالة من الازدهار الفني

من ناحية أخرى، شارك الفنان بيومي فؤاد خلال الفترة الماضية بأكثر من عمل فني من بينهم فيلم «مهمة مش مهمة»، مع الفنانة هالة فاخر، ومجموعة من النجوم الشباب، مثل أحمد فتحي، ياسر الطبجي كارولين عزمي ومصطفى البنا، وعدد من الوجوه الجديدة الذين من دول عربة مختلفة مثل: عبد المجيد الرهيدي، هيا فياض ولمار.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي، يحكي عن شاب سعودي وصديقه الذي ولد من أب سعودي وأم مصرية، وهو وحيد فأحيانًا نشعر بالطيش في تصرفاته، غير أفاكره المجنونة، وهو يتمنى أن يصبح سائق سيارات مشهور في العالم كله.

هالة صدقي في السابق الرمضاني 2022

أما عن هالة صدقي، فعادت المشاركة في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي يناقش إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات، حول «فاتن» التي قررت أن تنفصل عن زوجها، وطلبها الطلاق لتجد بعدها أنها أمام محاكم وقوانين، تمنعها من الزواج بعد الانفصال بسبب أبنائها.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنىالمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

واتى ذلك بعد عامين انقطاع، إذ كان أخر مسلسل قدمته في السباق الرمضاني بعنوان "بركه" الذى عرض عام 2019، من بطولة عمرو سعد، محمد لطفى، هنادى مهنى، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، مصطفى درويش، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة عبد العزيز، انعام سالوسة، عمر زهران، رنا رئيس، هالا السعيد، رامى غيط، صبرى عبد المنعم، وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود بركة.