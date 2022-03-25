ضمن حياة كريمة.. مدبولى يؤكد اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً يرصد جهود وزارة الثقافة فى إطار مشاركتها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم إقامتها فى عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس 2022.





وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون، وكل ما من شأنه بناء شخصية الإنسان المصرى، والارتقاء بمستويات الوعى والمعرفة، منوهاً إلى أن ما يتم تقديمه من أنشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنما يأتى فى إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية، وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أننا نستهدف من خلال ما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن المصرى، والتوسع فى مجالات اكتشاف ورعاية وتبنى المواهب بتلك القرى .

واستعرضت وزيرة الثقافة، من خلال التقرير، أبرز الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، التى تم تقديمها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى محافظات الشرقية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، وقنا، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه تم تنفيذ 347 نشاطا ثقافيا بمحافظتى الشرقية، والبحيرة، من خلال المسارح المتنقلة، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الماضى وحتى 10 مارس الجارى، استفاد منها أكثر من 35 ألف مواطن، وتضمنت الفعاليات ورشا فنية وأدبية وفكرية، ومعارض للكتاب، إلى جانب تقديم عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى عروض مسرحية ناقشت أهم القضايا الاجتماعية ومعالجتها، وأنشطة أخرى لاكتشاف المواهب، بجانب ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية؛ حيث تم فى هذا الشأن مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية بالقرى المستهدفة من تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المحافظتين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم كذلك تنفيذ 13 ليلة عرض من خلال مسرح "المواجهة والتجوال" بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، وقنا، شملت 14 قرية، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف مواطن، خلال الفترة من 21 فبراير الماضى وحتى 4 مارس الجارى.