نشاط الرئيس فى أسبوع.. المرأة ودعم الاقتصاد على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزى مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال فى قطاعات التنمية المختلفة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023".

وقد وجه الرئيس الحكومة فى هذ الإطار بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الكاردينال ماربطرس الراعى، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، وذلك بحضور السفير على الحلبى، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالكاردينال ماربطرس فى بلده الثانى مصر، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات فى المنطقة، وذلك فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسى الذى يقوم به الكاردينال فى سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفريق موهوزى موسيفينى، قائد القوات البرية الأوغندية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأوغندى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن قائد القوات البرية الأوغندية نقل تحيات وتقدير الرئيس الأوغندى "يورى موسيفينى" للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى المجالات كافة، خاصةً فى المجال العسكرى والأمنى، ومعرباً عن تقدير أوغندا للدعم الفنى الذى تقدمه مصر لبلاده فى العديد من المجالات التنموية، خاصةً فى ظل دور مصر المحورى فى دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية.

فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه ولى عهد أبو ظبى فى بلده الثانى مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم والمنطقة.

أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حضور الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم للأمهات المثاليات والرموز من السيدات والشخصيات المصرية.

فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر الأربعاء الماضى، الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق، والفريق فخرى عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، إجراء زيارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كان فـى استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتى فى إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، حيث ألقـى سـيادته كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التى يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

ومساء أمس الخميس ـ نهاية الأسبوع ـ تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس زيلينسكى أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكداً دعم مصر لكافة المساعى التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.