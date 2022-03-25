البنك الدولى يشيد بنجاح تجربة مصر فى الإصلاح الصحى الشامل (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفدا مشتركا من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، باعتبارها ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لمناقشة الشراكة بين البنك الدولى ومصر فى دعم نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هدف الزيارة هو التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولى لمستشفى الكرنك الدولى ومركز طب أسرة منشآة العمارى التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر.



وأضافت الهيئة، أنه اطلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، فى استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء ورضاء المواطنين.



فيما أشاد وفد البنك الدولى، بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكل مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمى للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتى أثرت على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإدارى للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحى الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحى المصرى.



كان فى استقبال وفد البنك الدولى من هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفنى للاتصال والتعاون الدولى برئاسة الهيئة، ومن هيئة التأمين الصحى الشامل المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتورة مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.



وضم وفد البنك الدولى، ستيفان كوبيليه، مدير السياسات والمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ريكها منيون، مدير قطاع الصحة، كريستوف كوراوسكى، خبير دولى قطاع التمويل الصحى، ايرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة، د. عمرو الشلقانى، خبير أول النظم الصحية، والاقتصادى عمرو الشواربى، شون نام نجوين، كبير خبراء النظم الصحية، ليونارد سومبيراك، مسؤول مشروعات الحماية الاجتماعية، باسكال لوروا، مدير فريق عمل قطاع الحماية الاجتماعية والصحة AFD فرنسا، ايلودى مونتيتاجو نائب مدير، دينا مجدى مسؤول مشروعات الصحة، ميسرة شمس الدين، اخصائى أول قطاع البيئة، أمل فلتس، اخصائى اول قطاع التنمية الاجتماعية، مديحة عفيفى، استشارى قطاع التنمية الاجتماعية.