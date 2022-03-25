/688015/السبت-المقبل-موعد-إعلان-الفائزين-في-برنامج-الدوم

وصل برنامج «الدوم» إلى مراحله النهائية، إذ من المقرر أن تكون آخر حلقاته الليلة، ليعرض حلقة خاصة في مساء يوم السبت المقبل الموافق 26 من شهر مارس الجاري، للاعلان عن الفائزين في المسابقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة النهائية من برنامج الدوم

وبدأت مرحلة نهائيات برنامج الدوم، بلجنة تحكيم مختلفة عن سابقيها، فتكونت لجنة تحكيم المرحلة النهائية من برنامج الدوم، بكل من حسين فهمي والمطربة أصالة، والفنان كريم عبد العزيز، وشهدت الحلقة تألق عدد كبير من المواهب الشابة.

الجدير بالذكر أنه كانت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

وزير الإعلام الأسبق يشيد بالدوم

هذا وكتب وزير الإعلام الأسبق آنس الفقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيدا ببرنامج الدوم: «نجح الإعلام المصري أن يقدم برنامجا متميزا ينافس ويفوق الفورمات العالمية في اكتشاف المواهب من كل ربوع مصر الثرية بالمواهب، برنامج يكتشف كنوز المحروسة من كل أرجائها ويضعها على بداية طريق الاحتراف في قالب عالمي تتوافر فيه كل عناصر التقنية والإبهار».

وتابع: «مع الوصول للمرحلة النهائية بدأ يراودني الشعور أنه لا بد وأن يفسح البرنامج المجال لعدد أكبر من الفائزين فكم الموهوبين، الذين تأهلوا للنهائي يفوق التوقعات ويسمح بمزيد من فرص الفوز بالجوائز لتصبح فائزين في مجال الغناء أصوات الفتيات وفائزين لأصوات الشباب وكذلك في التمثيل، أما في مجال التقديم الإعلامي اعتقد أنه يجب التفرقة بين الإذاعيين والتلفزيونيين فهناك مواهب صوتية تتميز بالأداء الصوتي الإذاعي، ولكنها تفتقد بعض من مقومات الظهور على الشاشة».

واختتم آنس الفقي حديثه، قاىلا: «في المجمل نحن أمام برنامج مبهر ولد ليستمر لسنوات، فمصر غنية بمواهبها الشابة التي تستحق تقديمها بهذا القدر من الإتقان والحرفية والإبهار، تحية للمبادرة وللقائمين على هذا العمل الراقي المتميز».