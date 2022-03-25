27 مارس.. طرح فيلم «30 مارس» لأحمد الفيشاوي على نتفلكس

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تستقبل منصة نتفلكس الرقمية، عمل فني مصري جديد، لطرحه ضمن أعمالها الفنية المختلفة والمثيرة للجدل، ووقع اختيارها على فيلم «30 مارس» للفنان أحمد الفيشاوي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم 30 مارس على منصة نتفلكس الرقمية

يعرض في 30 مارس الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، بجانب الفنانة دينا الشربيني، على منصة نتفلكس الرقمية بداية من يوم 27 مارس المقبل، أتى ذلك بعد أسابيع من رفعه من دور العرض المصرية.

أبطال فيلم 30 مارس

فيلم 30 مارس من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف منهم نيللى كريم.

قصة فيلم 30 مارس

وتدور قصة العمل حول الفنان أحمد الفيشاوي يعاني من مرض ما يجعله غير قادر على التمييز بين الحقيقة والحلم، ثم يرتكب جريمة يوم 30 مارس، فيحاول أن يثبت براءته خلال أحداث الفيلم.

أحمد الفيشاوي يستعد لتصوير الدعوة عامة

على نفس السياق، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي، لتصوير عمل فني جديد، بعنوان «الدعوة عامة»، والذي من المقرر أن يشارك بطولته نخبة من نجوم الفن الاخرين، والذي كشف عنهم من خلال ترويجه للعمل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشر صورته وهو يقرأ سيناريو العمل، وعلق عليها، قائلا: «من كواليس فيلم الدعوة عامة.. هنولع الدنيا.. أحمد فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن، أسماء أبو اليزيد، ومن إنتاج الطاهر برودكشن، يوسف الطاهر، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ومن إخراج وائل فرج».

طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل

من ناحية اخرى، أعلنت ندى الكامل طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي في الأيام القليلة الماضية، وبشكل مفاجأ، وذلك من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".