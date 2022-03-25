رسالة السيسى بشأن السلع الأساسية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "السيسى: كل احتياجات المواطنين من السلع متوافرة لأشهر طويلة" بعث الرئيس السيسى رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا أنه لا توجد أى مشكلة فيما يخص السلع الأساسية، وأن كل احتياجات المواطنين متوافرة بشكل آمن لأشهر طويلة، معربا عن أمنياته بانتهاء الأزمة التى يشهدها العالم فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، فجر أمس، لمقر أكاديمية الشرطة للاطمئنان على جاهزية حماة أمن مصر، حيث كان فى استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الأكاديمية.

وأشار الرئيس - فى كلمته التى وجهها لطلاب الأكاديمية - إلى أن «هناك أزمة دولية كبيرة وممتدة التأثير على العالم أجمع، وليس على مصر فقط، فى قطاعات كثيرة مثل الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق، وما يرتبط بها من ارتفاع الأسعار، إلا أننا نحاول أن تكون تأثيرات تلك الأزمة على مصر فى الحد الأدنى قدر الإمكان، لافتا إلى «أننا خرجنا من تأثير أزمة «كورونا»، لنجد أزمة أخرى، أى أننا فى أزمات مستمرة منذ نحو 3 سنوات، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على كل دول العالم، وليس على الاقتصادات الناشئة فقط».

ودار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية.

وفى نفس الموضوع.. نقلت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "السيسى.. يتفقد أكاديمية الشرطة فجرا، ويطلع على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة فى شتى المجالات" عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتى فى إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض بالكلية، حيث ألقى الرئيس كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التى يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة فى شتى المجالات، والتى يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتى أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذى وصلوا إليه بدنيا ومهاريا.

وقد قام الرئيس أيضا بتفقد حمام السباحة الأوليمبى بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالى حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكى، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.

واختتم الرئيس جولته بالمجمع بمشاهدة بيان تدريب عملى للرماية، وبعد ذلك زار الرئيس نادى الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلى لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية. ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسى وطلبة الكلية حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولى وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفى ختام الزيارة التفقدية، توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر فى المستقبل القريب مع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل.

فيما قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "امتحانات الثانوية العامة فى لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية فقط .. شوقى: نسعى لتنفيذ اختبارات إلكترونية ناجحة دون غش ولا شكاوى"

شدد د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم على أن امتحانات الثانوية العامة ستتم فى لجان بالمدارس الحكومية المجهزة فقط. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تيسير أداء الامتحان الإلكترونى من «المدارس الخاصة» بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة لنحكم السيطرة على كل السيناريوهات. وقال الوزير "إن الوزارة تدرس تنفيذ امتحان تدريبى إلكترونى للصفين الثانى والثالث الثانوى خلال شهر رمضان المعظم وسوف يتم الإعلان عنه فى حال الاستقرار عليه".

وأكد أن الوزارة تسعى لتنفيذ امتحانات إلكترونية ناجحة بنسبة 100% رغم صعوبة الهدف، وتصحيح إلكترونى بدون عنصر بشرى، وتطبيق نظام الكتاب المفتوح، وبدون استخدام شبكات الإنترنت، وبدون غش إلكترونى لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

وأوضح الوزير أنه سيتم إضافة الكتاب المدرسى كمرجع من داخل منصة الامتحان ولن نعتمد على ورقة مفاهيم.

ووجه الشكر للمجتهدين من طلاب الأول الثانوى الذين استفادوا من تجربة الامتحان الإلكترونى الذى استمر لمدة 3 أيام انتهت الثلاثاء الماضى، كما وجه الشكر لكل مسئولى التطوير التكنولوجى فى الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه التجربة الهامة جدا.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيها لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية، بسداد نسبة 1% من إجمالى المصروفات، وإيداعه فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأكدت الوزارة ضرورة تولى المديريات والإدارات التعليمية، مراجعة الوضع مع المدارس الخاصة والدولية التابعة لإشرافها فى ضوء أعداد الطلاب المقيدين فى كل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة الـ 1% وفقا للمصروفات المعتمدة فى كل صف ومرحلة دراسية، وإرسال بيان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.. ونبهت الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس الخاصة والدولية المخالفة، وإحالتها إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولى بالمديريات والإدارات لتطبيق القانون عليها.

من ناحية أخرى، أكدت الحكومة أنه لا صحة لما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم، والتى نفت تلك الأنباء، وأكدت عدم صحة صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأن أى قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائى للفيروس التاجى.

وتحت عنوان "انطلاق المعرض الرئيسى لـ«أهلا رمضان» بمشاركة 165 شركة، مدبولى: لدينا مخزون كاف من السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة" نقلت صحيفة (الأخبار) عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التى تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى تكليف الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع «كراتين رمضان» التى تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات.

وجدد مدبولى، التأكيد على ما لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أن الدولة المصرية لديها مخزون كاف من السلع، يمكننا من أن نتحرك لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بألا تقتصر تلك الجهود على شهر رمضان، بل تستمر بعد الشهر الكريم بفترة كافية، لكى نساعد المواطن فى تحمل الأعباء خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقده رئيس الوزراء، عقب افتتاح المعرض الرئيسى لـ «أهلا رمضان» بالقاهرة.

وأوضح مدبولى، أنه يتابع مع الوزراء المعنيين، واتحاد الغرف التجارية، حجم المنافذ التى ستكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتى ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان.

وأشار إلى ما أكد عليه الرئيس السيسى، أمس الأول، من أن الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تبنى احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على النحو الذى مكننا اليوم فى ظل هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات هذه الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كاف من السلع يؤمننا لشهور قادمة بإذن الله.

وكشف أن الحكومة، وبعد أن كانت قد أعدت موازنة العام المالى الجديد قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطا، إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بإتاحة احتياطى كبير فى الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الإمكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التى قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءا يسيرا للمواطن، وهذه نقطة مهمة جدا، لابد أن نستوعبها وشدد على أن الدولة المصرية، ورغم بعض الزيادات التى طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فمازال حجم الزيادة يسيرا، مقارنة بما يحدث فى دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص فى البلدان المتقدمة، حيث إن الزيادات التى تحدث فى تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوما بعد الحماية الاجتماعية فى اعتبارنا.

ونقلت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مدبولى: دور محورى للقطاع الخاص فى التنمية" عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصرى عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكانى الكبير فى مصر، وكذا المليون فرصة عمل المطلوب توفيرها سنويا.

جاء ذلك خلال لقائه أمس وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماهر محمد الشريف الوزير المفوض التجارى، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجارى، وعبدالله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى.

وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، وأنيس أكليمندوس عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلى الشركات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال الأسبوع الجارى، استقبلنا وفدا من مجلس أرباب الأعمال الفرنسى ضم ممثلى نحو 50 شركة، وكذا وفدا ألمانيا ضم ممثلى 16 شركة فى مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.

وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر فى المشروعات المتاحة فى السوق المصرية، وبشكل خاص فى القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة فى القطاعات ذات الأولوية فى ظل الخطوات التى اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات فى عدد من المجالات المهمة.

وقالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض أولويات مستلزمات الإنتاج المستوردة" إن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استعرض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزى المصرى، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.

وأوضح مدبولى، أن الاجتماع يأتى فى ضوء تداعيات الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التى سيتم استيرادها.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزى المصرى، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.

وشدد على أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.

من جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزى «قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية»، وتم ضم الأدوية والأمصال. وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.

بدوره، أشاد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكترونى المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، وستؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن تقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التى قد تتعثر فى توريد مهماتها للمشروعات الحكومية فى مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذى تمت الموافقة عليه فى اجتماع المجلس أمس الأول.

وأضاف أن الصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدا الظروف التى يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفى هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت فى زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور. وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم فى زيادة نسب التصنيع المحلى، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.

وقالت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان "الحكومة تتواصل مع «النقد الدولي» من أجل برنامج جديد .. قائمة بالسلع ومستلزمات الإنتاج لتيسير استيرادها.. و«مدبولي» يفتتح «أهلا رمضان» "إن الحكومة أعلنت بدء التواصل مع صندوق النقد الدولى للتعاون فى برنامج جديد، وإعداد قائمة بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لتيسير إجراءات استيرادها"، مؤكدة توافر مخزون كاف من السلع لما بعد رمضان بفترة كافية، مع إتاحة 130 مليار جنيه لاستيعاب صدمات الأسعار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بدء التواصل مع صندوق النقد الدولى، للتعاون فى برنامج جديد، إذ إنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق فى يونيو الماضى، بدأت المشاورات للتوافق على برنامج جديد، خاصة فى ظل الظروف العالمية السائدة.

وقال - خلال مؤتمر صحفى أمس - «حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فنى فقط، ولم يكن هناك احتياج لأى موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا أن يكون التعاون فى إطار الدعم الفنى فقط، لضمان الاستمرار فى خفض عجز الموازنة وزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل، وتحدثنا فى أنه إلى جانب الدعم الفنى المتفق عليه من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلى نطلبه فى حالة الاحتياج لتمويل إضافى فى المستقبل».

إلى ذلك، أعلن «مدبولى» مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التى سيتم استيرادها، فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، إذ سيتم تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزى، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.

وشدد - خلال افتتاح المعرض الرئيسى لـ«أهلا رمضان»، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر أمس، والذى يستمر حتى 31 مارس الجارى - على توافر مخزون كاف من السلع لما بعد رمضان بفترة كافية.

وأوضح أنه بعد إعداد موازنة العام المالى الجديد تمت مراجعتها من جديد، وإعدادها بطريقة أكثر تحوطا، إلى جانب إتاحة احتیاطى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الإمكان لاستيعاب الصدمات الخاصة بالأسعار، فى سياق متصل، أعلن بنكا الأهلى المصرى، ومصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، عقب قرار «المركزي» رفع سعر الفائدة 1%، إذ بلغت 105 مليارات جنيه خلال 3 أيام.