موجز دوت الخليج: صلاح يوجه رسالة لجماهير المنتخب.. والأرصاد تعلن بدء الربيع

جدة - نرمين السيد - حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، على طلب دعم الجماهير فى مبارة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر عاجل - الربيع بدأ فلكيا.. الأرصاد تنشر صورة لتعامد الشمس على خط الاستواء عاجل.. منع دخول هذه القطارات محطة رمسيس وتنبيه مهم بشأن سعر التذكرة‎ حالة الطقس اليوم الجمعة 25 مارس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة أمريكا: نرحب بالأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا الدفاع البريطانية: ضربات جوية أوكرانية استهدفت مناطق تحتلها روسيا كوريا الجنوبية.. تسجيل أكثر من 339 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا عاجل.. بايدن يزور منطقة فى بولندا قريبة من الحدود مع أوكرانيا وزير الخارجية الصينى يقوم بزيارة مفاجئة إلى الهند عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة السنغال اليوم كأس العالم 2022.. البرتغال تتأهل لنهائى الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال إيطاليا تغادر تصفيات المونديال بسقوط مفاجئ أمام مقدونيا الشمالية مباراة مصر السنغال.. أبو جبل يوجه رسالة دعم للفراعنة عاجل - مصر والسنغال.. مسؤول أمنى يكشف تفاصيل دخول الاستاد لحضور المباراة شوبير: فرصة ذهبية للفوز برحلة لحضور مباراة مصر والسنغال (فيديو) مصر والسنغال.. أون تايم سبورتس تنقل كواليس ومستجدات معسكر المنتخب إسلام صادق: الأهلى يبحث عن بديل لـ معلول.. ويحاول ضم حارس الزمالك أنغام: أحمد زكى كان يرانى «عبد الحليم السيدات» حماقى يقدم الهضبة فى حفلهما بالرياض: دعمنى وشجعنى.. وبعتبره أخ أكبر محمود حميدة: لهذا السبب قلت لـ يوسف شاهين «أنا ما بحبكش» أنغام: أغنية «شنطة سفر» مكانتش بتاعتى وخدتها.. وبعت عربيتى عشان أنتجها صبي يقتل طفلا بسيخ كفتة فى حلوان

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