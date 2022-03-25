حالة الطقس اليوم الجمعة 25 مارس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 18 10 الإسكندرية 17 12 وادى النطرون 16 11 طنطا 17 11 شبين الكوم 17 10 دمنهور 16 11 بلطيم 15 10 مطروح 16 11 السلوم 15 08 سيوة 17 07 بورسعيد 17 10 دمياط 16 10 الزقازيق 17 09 المنصورة 17 10 الإسماعيلية 17 09 السويس 17 09 العريش 16 09 رفح 15 08 رأس سدر 17 12 نخل 16 05 نويبع 17 13 طابا 18 12 كاترين 11 03 الطور 20 12 شرم الشيخ 22 12 الغردقة 21 13 مرسى علم 20 14 الفيوم 19 07 بنى سويف 18 07 المنيا 19 07 أسيوط 18 06 سوهاج 20 08 قنا 20 09 الأقصر 21 10 أسوان 22 20 إدفو 22 11 أبو سمبل 23 11 الوادى الجديد 21 09 الشلاتين 22 13 أبو رماد 23 14 حلايب 21 15 رأس حدربة 21 16

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