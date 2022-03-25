بعد طرح شهادة ال18% طريقة شراء الشهادة دون أن تغادر منزلك عبر تطبيق البنك الأهلي

بعد طرح شهادة ال18% طريقة شراء الشهادة دون أن تغادر منزلك، عقب القرار الذي أعلنه البنك المركزي برفع قيمة العائد على الشهادات الادخارية حيث وصل العائد إلى 18% على الشهادة البلاتينية السنوية مع الاستمرار في طرح شهادة 11% سنويا ذات آجال 3 سنوات، ولا يوجد قرار بوقفها أو زيادة العائد عليها فقام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتوفير أفضل عروض الشهادات الادخارية التي يُمكن للعملاء شرائها عن بُعد بكل سهولة في عدة دقائق حتي دون مغادرة المنزل، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الرسمية لبنكي الأهلي المصري وبنك مصر، ويمكن للعملاء البنك الأهلي المصري شراء الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 18% أون لاين بسهولة حتي دون مغادرة المنزل، وذلك من خلال خدمة الأهلي نت أو عبر تطبيق NBE mobile banking بهذه الخطوات:

بعد طرح شهادة ال18% بعائد شهري طريقة شراء الشهادة من خلال خدمة الأهلي نت

وفرت إدارة البنك الأهلي عده طرق للاشتراك في خدمة الأهلي نت وذلك لتيسير إجراءات الاشتراك على عملائها، منها الاتصال بالخط الساخن للبنك الأهلي المصري 19623، أو عن طريق الموقع الرسمي للبنك الأهلي بخطوات بسيطة وهي:

الدخول إلي موقع البنك الأهلي المصري الرسمي

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، ثم بعدها قم بإدخال رقم هاتفك المحمول المطابق للرقم المسجل لدي البنك.

سيبدأ النظام بالتحقق من صحة البيانات و يقوم بإرسال رمز التحقق على رقم هاتفك المحمول الذي سجلته سابقاً.

ادخل رمز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

سجل بريدك الإلكتروني.

وأخيراً سيتم تسجيل طلبك على النظام على أن يتم تنفيذ الطلب بحد اقصي 2 يوم عمل، وبعدها سيتم إرسال كود المرور الخاص بخدمة الأهلي نت على رقم هاتفك المحمول و سيتم إرسال كود المستخدم على بريدك الإلكتروني.

ومن خلال خدمة الأهلي نت يمكن القيام بشراء شهادة ال18% عائد شهري بخطوات بسيطة كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري. اختيار أفراد. الضغط على اختيار الأهلي نت من قائمة أفراد. قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية، ثم بعد ذلك ادخل رقم الهاتف الشخصي المسجل في حسابك في البنك. من خدمات الأهلي نت قم باختيار شهادات الادخار. قم باختيار نوع الشهادة 18% اختار المبلغ الذي ترغب في شراء الشهادة به، على أن لا يقل عن 1000 جنية مصري. قم بقراءة التعليمات والإقرارات جيدا، ثم بعدها الضغط على تأكيد.

خطوات شراء شهادة 18% من خلال تطبيق NBE mobile banking