نواب البرلمان لـ دوت الخليج عن قرار البنك الزراعي بزيادة الفئات التسليفية للفلاحين: يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة الفلاح ويساهم فى زيادة الإنتاج

/687968/نواب-البرلمان--لـ-تحيا-مصر-عن-قرار-البنك-الزراعي-بزيادة-الفئات-التسليفية-للفلاحين-يؤكد-اهتمام-القيادة-السياسية-بتحسين-معيشة-الفلاح-ويساهم-فى-زيادة-الإنتاج

أعلن البنك الزراعي المصري، زيادة الفئات التسليفة بنسبة 25 %، دعما للفلاحين وصغار المزراعين، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي والتشغيل تخفيفا على الفلاحين وصغار المزراعين، خاصو بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويستعرض موقع دوت الخليج ، فى التقرير التالي أبرز تعليقات أعضاء لجنة الزراعة والري والثروة الجيوانية بمجلس النواب.

النائب عامر الشوربجي: زيادة البنك الزراعي للفئات التسليفية يساهم فى زيادة الإنتاج

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بقرار البنك الزراعي المصري بزيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 % لدعم ومساعدة صغار المزارعين، مؤكدا أن القرار يساهم فى تشجيع المزراعين على زيادة الإنتاج مما يسد احتياجات السوق المحلي.

وأوضح عضو زراعة البرلمان، أن إجراءات البنك الزراعي من خلال زيادة التسليف لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي، بهدف تقليل الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت فى زيادةأسعار المستلزمات الزراعية والحاصيل الانتاجية.

ولفت الشوربيجي، إلى أن حرص الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين وصغار المزراعين، يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، للإهتمام بالزراعة وتوسعة الرقعة الزراعية ىف مصر، فضلا عن تجريم التعدي على الآراضي الزراعية من خلال اعتباره جريمة مخلة بالشرف، مضيفا" كل هذا يساهم فى تشجيع والإقال على المشروعات الزراعية.

وتوجه عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير، للرئيس السيسي، بشأن توجيهاته للتخفيف من معاناة الفلاح ودعم صغار المزراعين، كما توجه بالشكر للمهندس علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي على اسهامات البنك فى التسهيل على الفلاحين ومساعدتهم فى استكمال الزراعة والانتاج الزراعي.

السيد رحمو: قرار البنك الزراعي بزيادة الفئات التسليفية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة الفلاح

ثمن النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، قرار البنك الزراعي المصري بزيادة الفئات التسليفية لكل المحاصيل الزراعية بنسبة 25 %، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة الفلاح، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وأوضح عضو زراعة النواب، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضرورة مواجهة زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الفلاح من أهم عناصر التنمية فى الدولة المصرية، ودعمه يساهم فى زيادة الإنتاجية وسد حاجة الدولة من الغذاء والسلع الأساسية.

وقال النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، أن مصر جزء لا يتجزأ عن العالم فيما يتعلق بتأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية من خلال زيادة الأسعار، إلا أن تأثرها مناسب مقارنة بالدول الآخري، مشيدا بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي ساهمتت فى تخطي الأزمة.

عضو زراعة البرلمان: زيادة البنك الزراعي للفئات التسليفية يصب فى مصلحة الفلاح

أشاد النائب عادل يونس، عضو مجلس النواب، بقرار البنك الزراعي المصري لزيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 %، يؤكد حرص الدولة على دعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة، خاصة بعد إرتفاع الأسعار تأثرا بالازمة الروسية الأوكرانية، مؤكد أنه يصب فى مصلحة الفلاح.

وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 %، جاء للتخفيف عن كاهل الفلاحين، ودعم صغار الزراعين، إضافة للتشجيع على زراعة مختلف المحاصيل لسد احتياجات السوق المحلية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة بعد الازمة العاليم الراهنة .

وأوضح النائب عادل يونس، الفلاحين وصغار المزراعين هما المستفيد الأول من زيادةو الفئات التسليفية، لمساعدتهم على تحمل الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل وتكاليف الزراعة، بما يساهم فى استمراراهم في العمل والإنتاج وتنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح المصرى لتحسين مستوى معيشته.