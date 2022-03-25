عاجل.. منع دخول هذه القطارات محطة رمسيس وتنبيه مهم بشأن سعر التذكرة‎

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى بيان لها، إن الوقوف بمحطة شبرا الخيمة لهذه القطارات يبدأ من اليوم الجمعة، مع استمرار وصول القطارات المكيفة والمتجهة إلى الوجه القبلى إلى محطة رمسيس.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتى نظراً لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى مع الأخذ فى الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة.

‎‎وأكدت الهيئة أنه وفور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالى المعتاد ‎ .