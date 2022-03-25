نائب محافظ القاهرة توجه بضرورة الإسراع فى إنهاء تطوير شق الثعبان

جدة - نرمين السيد - وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التدخل السريع لجميع الاجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات والقمامة بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بحى طرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة فرع النظافة وتجميل القاهرة مع ضرورة تكثيف أعمال التطوير للانتهاء من أعمال التطوير القائمة وفقا للجدول الزمنى وتذليل أية عقبات للانتهاء منها فى الوقت المحدد وبكفاءة عالية بما يليق بهذه المنطقة الصناعية والتى تعتبر إحدى قلاع صناعة الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.





يأتى ذلك استكمالًا لخطة التطوير التى يتم انجازها حاليا الى جانب المتابعة المستمرة لاعمال رفع الكفاءة بمنطقة شق الثعبان أشهر مناطق صناعة الرخام العالمية وذلك بالتزامن مع تقنين أوضاع اصحاب المصانع والورش بهدف زيادة الانتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة.

وأضافت نائب المحافظ، خلال جولتها التفقدية لمتابعة أعمال التطوير التى تتم حاليا بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بحى طره للوقوف على آخر المستجدات بموقع الاعمال وتقييم مستوى وكفاءة ما تم بهدف تحسينها للافضل بما يتناسب مع أهمية ومكانة هذا المشروع القومى، أن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات والمعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة ورفع الاشغالات نظرا للاهتمام الكبير بتطوير هذه المنطقة.

كما شددت نائب المحافظ على ضرورة وجود افراد المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحى على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات المتكررة بنطاق الحى وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات بمدخل شق الثعبان ومخالفات المعارض بالتنسيق مع شرطة المرافق من خلال الحملات المستمرة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضارى وتحقيق الانضباط.

جدير بالذكر أن خطة تطوير المنطقة الصناعية تشمل تطوير المدخل الرئيسى للمدينة وتحسين البنية التحتية واستكمال إدخال المرافق وشبكات المياه والصرف الصحى وأعمال رصف الكيلو الاول بمدخل المنطقة حتى منطقة المفارق، وانشاء شبكة طرق داخلية وخارجية لسهولة الوصول للمنطقة من خلال الطريق الدائرى والاوتوستراد، بالاضافة الى تركيب اللاندسكيب من جهة المدخل بطريق الاوتوستراد لتنفيذ شكل جمالى يتناسب مع أعمال التطوير التى تتم.

من جهة أخرى، تواصل الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة أعمال الازالة والاخلاء والتسكين بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة التابعة لحى مصر القديمة فى اطار توجيهات ومتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لاعمال الازالات الجارية والوقوف على اخر المستجدات وتذليل أى عقبات وايجاد حلول فورية لها.

ووجهت عبد المنعم فريق العمل بضرورة المضى بخطوات سريعة فى أعمال الازالة للانتهاء فى الموعد المحدد وفقا للجدول الزمنى، كما شددت على توجيه كافة أشكال الدعم والتعاون مع المواطنين من قاطنى العقارات الجارى ازالتها لحين الانتهاء من أعمال التسكين من خلال توفير فرق العمل المعاونة لهم لنقل كافة متعلقاتهم بوسائل النقل التى تم توفيرها لهذا الغرض.

وصرحت نائب المحافظ اليوم بأن عدد العقارات التى تم اليوم الانتهاء من إخلائها وصل الى 6 عقارات وهدمهم جزئيا باجمالى 27 اسرة مستحقة ليكون اجمالى ما تم اخلاءه وهدمه جزئيا حتى الان 127 عقارا من اجمالى 520 عقارا واخلاء 457 اسرة مستحقة من اجمالى 1660 اسرة مقرر اخلاءهم.

وأضافت عبد المنعم انه يتم نقل سكان المناطق الى كومباوند الخيالة أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من المناطق الخطرة لينتقلوا الى مناطق حضارية والذى يقع بالقرب من بحيرة عين الحياة وعدد من المناطق الأثرية ومتحف الحضارات، ونادى الفروسية.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم، أن أعمال إزالات منطقة «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة» تأتى استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق غير الامنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق أخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون لإنشاء مجتمع حضارى سكنى وترفيهى يعود للقاهرة مظهرها العريق.