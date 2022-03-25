إبراهيم الديب لـ دوت الخليج: زيادة البنك الزراعي للفئات التسليفية «خطوة من1000خطوة لدعم الفلاح»

/687959/إبراهيم-الديب-لـ-تحيا-مصر-زيادة-البنك-الزراعي-للفئات-التسليفية-خطوة-من1000خطوة-لدعم-الفلاح

ثمن النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار البنك الزراعي بزيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 % لدعم الفلاحين ومساعدة صغار المزارعين، مؤكدا أن القرار يأتي في وقت يحتاج فيه الفلاح المصري إلى كافة أوجه الدعم ليواجه التحديات القائمة خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية والمصرية.

دوت الخليج

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن المستفيد الأول من زيادة الفئات التسليفية التي أقرها البنك الزراعي،هم الفلاحين وصغار المزراعين، وذلك لحرص الدولة مساعدة الفلاح فى مواجهة ارتفاع الأسعار مدخلات الإنتاج الزراعي والتشغيل وتكاليف قطاع الزراعة عامة، مشيرا إلى أن زيادة التسليف يضمن استمرارا الفلاحين وصغار المزارعين في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعى .

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن دعم الفلاح المصرى يستهدف تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الإسراع في اصدار قرار زيادة الفئات التسليفية جاء نتيجة التنسيق والتعاون الوثيق مع معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليشمل جميع أنواع المحاصيل الزراعية.

ولفت عضو زراعة النواب، إلى أن الفلاح المصري يحتاج إلي مزيد من الدعم في كافة المناحي لمجابهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن القرار خطوة من ألف خطوة يجب اتخاذها لدعم الفلاح المصري وبالطبع القيادة السياسية، مثمنا توجيهات الرئيس السيسي،لدعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة، كأحد أعمدة الدولة المصرية، يعكس أهمية دوره فى مواجهة التحديات والأزمات ولعل آخرها أزمة القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان البنك الزراعي المصري، أعلن زيادة الفئات التسليفية للفلاحين وصغار المزراعين بنسبة 25%، وذلك فى اطار حرص الدولة والجهات التنفيذية على دعم الفلاح وتشجيعه، لمواصلة العمل والإنتاج فى مواجهة ارتفاع الأسعار بعد التغيرات العالمية الأخيرة.