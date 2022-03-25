احتفال بالمنتخب و"عايزين ختام جامد".. لقطات من حفل محمد حماقي في السعودية

/688013/احتفال-بالمنتخب-وعايزين-ختام-جامد-لقطات-من-حفل-محمد-حماقي-في-السعودية

أحيا الفنان محمد حماقي اليوم الخميس، حفل غنائي جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج تكشف لقطات حفل محمد حماقي في السعودية

حفل محمد حماقي في السعودية

شهد حفل الفنان محمد حماقي الذي يعد الأول له مع الفنان عمرو دياب، حماس الجمهور الشديد المتواجد والحاضر في ختام موسم الرياض، وظهر حماقي على مسرح أبو بكر سالم، بأغنيته "نفسي أبقى جنبه".

وحرص الفنان محمد حماقي أن يتفاعل مع الجمهور ويتحدث إليهم حيث قال لهم: "أنا سعيد جدا أنني معاكم النهاردة في ختام موسم الرياض، الحقيقة كان موسم ولا أروع.. عايزين نعمل ختام جامد، أنتم جاهزين؟".

محمد حماقي وعمرو دياب

وحرص الفنان محمد حماقي على الاحتفال بتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2022، وذلك ضمن فعاليات ختام فعاليات موسم الرياض، وهنأ الجمهور السعودي المتواجد بالحفل، وغني للفريق السعودي "الله الله يا منتخبنا".

يشار أن منتخب السعودية حقق تعادل إيجابي أمام نظيره الصيني بنتيجة 1-1 وبذلك يضمن التأهل لـ كأس العالم 2022 بعد مكوثه في المركز الثاني بالمجموعة الثانية ويحصد رصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث.

ألبوم محمد حماقي الجديد

جدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد أحيا حفلا غنائيا له مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية وقدم مجموعة من أغانيه التي أحبها الجمهور مثل "احلى حاجة فيكي"، "مش قادر انسى"، "يا ستار"، وغيرها.

وكانت آخر أعمال محمد حماقي طرحه ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" حيث يضم 14 أغنيات تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم عزيز الشافعي، محمد عاطف، أمير طعيمة، تامر حسين.

اقرأ أيضًا

أنغام تكشف مفاجأة عن أغنية شنطة سفر: «مكنتش بتاعتي وبعت عربيتي عشان أنتجها»

وكان قد ظهر حماقي قبل حفله اليوم الخميس، في المطار بإطلالة كاجوال مرتدي سويت شيرت من اللون الأسود بخطوط صفراء على الأكمام ومعه حقيبة ظهر من تصميم دار أزياء Louis Vuitton يصل سعرها إلى 11 ألف و775 دولار وذلك بما يعادل 215 ألف جنيه.