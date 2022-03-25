تامر فرج ينتقد عمليات التجميل ويمدح زوجته: " مابتروحش ورش الاستعدال"

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أعرب الفنان تامر فرج عن استيائه من عمليات التجميل التي تجريها النساء وخاصة النجمات لأنفسهن، كما مدح زوجته على جمالها الطبيعي، كما أشار للمبالغ الباظة التي تصرفها النساء على التجميل دون الانتفاع منها في شيء أكثر فائدة.

دوت الخليج ينقل لكم رأي الفنان تامر فراج في عمليات التجميل وما تنفقه السيدات في تفاهات

تامر فرج يمدح جمال زوجته الطبيعي وينتقد عمليات التجميل

نشر الفنان تامر فرج صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليها معربًا عن رأيه في عمليات التجميل وداحًا الجمال الطبيعي لزوجته، وقال: "الحمدلله على نعمة الزوجه اللى جمالها طبيعى.. ده المدام طلعت موفرالى على الأقل خمسين ألف جنيه عشان مابتروحش صالونات التجميل و ورش الاستعدال".

تعليقات الجمهور على رأي تامر فرج في عمليات التجميل

جاءت التعليقات على صورة تامر فرج وزوجته التي يمدح بها جمالها الرباني ويستاء من عماليات التجميل ومبالغها الطائلة، ما بين المؤيد، والمازح، والمادح لجمال زوجته، وبدأت الفنانة رانيا محمود ياسين بالتعليق على الصورة داعية لهما بالبقاء سويًا في سعادة، وقالت: "ربنا يخليكم لبعض و يحفظكم و يسعدكم"، كما مازحه أحد متابعيه على الإنستجرام أن الرجال دائمًا يحسبون التكلفة المادية لكل شيء، وقال له: "هههههه دايما نحسبها اقتصاديا.. منورين"، وكتبت إحدى المعجبات تُعرب عن جمال زوجته وعدم إحتياجها لأي عمليات تجميل أو وسائل أخرى، وقالت: "مش محتاجه حاجه اصلا"، ومازحت الفنان تامر فرج إحدى متابعاته وقالت له: "طب داري بقي لاحسن الحاجات دي بتتنظر".

أشهر أعمال تامر فرج في الفترة الأخيرة

شارك الفنان تامر فرج في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية والإفلام السينمائية، ولكنه تألق في عدد من الأدوار البارزة خلال الفترة الماضية، وكان من أوضحهم مسلسل الأنسة فرح، الذي يتم عرضه على شاشة قناة mbc 4، وتم عرض 4 أجزاء منه حتى الآن، يقدم فيه فرج دور والدها الفنان المتصابي.

هذا غير اتقانه لدور المحامي الساعي وراء المال والشرة، في مسلسل طلعت روحي، الذي عُرض على قناة cbc، وكان يظهر أيضً الجانب الإنساني في مثل هؤلاء الشخصيات.