/688011/بالمركز-الثقافي-الفرنسي-عرض-فيلم-مجنون-فرح-بموريتانيا

ينطلق عرض الفيلم الروائي مجنون فرح للمخرجة ليلى بوزيد في المركز الثقافي الفرنسي بموريتانيا يوم الثلاثاء 12 أبريل في تمان الساعة 9 مساءً، وذلك ضمن جولة الفيلم حول العالم العربي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم مجنون فرح بموريتنيا

قصة فيلم مجنون فرح

ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس، بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

ويتعرف أحمد في الجامعة على أشعار وقصائد من الشعر العربي ذات البعد الحسي والإباحي ليقع في غرام "فرح" ويحاول مقاومة الرغبات التي تغمره.

ورغم أن فرح تلك الفتاة القادمة من بلد محافظ على التقاليد إلا أنها كانت متحررة ومطلعة على إرث أدبي كبير جعلها تكتشف الجسد وما يرتبط به من مشاعر حب وهيام.

وحافظت "فرح" على ارتباطهــا بثقافتهــا التونســية والعربيــة، وكان قدومها إلى فرنسا هو اختيار منها لمواصلة دراستها كما اختارت التعمق في الشعر العربي في فرنسا.

أما أحمد الذي ولد في حي من أحياء باريس الصاخبة فتلقى تربية محافظة حيث هاجر والـده هربا مـن العشـرية السوداء فـي الجزائر ولم يعد إلـى هناك، وهو لا يعرف شيئا عن هذا البلد، لا لغته ولا ثقافته ولا تنوعه الأدبي والفكري.

هذه العوامل جعلت أحمد في صراع مع ذاته لتحرير جسده من قيود العادات والتقاليد التي جعلته يرى التعبير عن رغبات جسده خطيئة محرمة.

أبطال فيلم مجنون فرح

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي.

وكان فيلم مجنون فرح قد بدأ مسيرته في أسبوع النقاد بـمهرجان كان السينمائي الدولي، وحصل على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية من مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل عمل أول وثان في مهرجان ميد فيلم السينمائي في روما، كما نافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في تونس، وشارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، مهرجان زيورخ السينمائي الدولي، مهرجان لندن السينمائي الدولي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان سيدني السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، مهرجان سينيماينا في فرنسا ، ومهرجان ميامي السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.