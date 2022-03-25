/688008/أنس-محمود-و9-لاعبين-يفوزون-بالمركز-الأول-والميدالية-الذهبية-في-بطولة-الجمهورية-للجمباز

حصل اللاعب أنس محمود حسين، على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى _ تحت 7 سنوات _ والتى أقيمت في نادى مدينة نصر الرياضى، وفاز بالميدالية الذهبية.

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وأحرز لاعبو فريق نادي التجمع هايتس عدد من الميداليات الذهبية، ومنهم: أنس محمود حسين، ومالك رامي أبو ناجي، ويوساب عزيز وليم، وآدم مينا نجيب، ومحمد عمر عبد العزيز، وأحمد عيسى عادل، وسليم محمد رضا النحاس، وياسين كريم أحمد فتوح، وآسر محمد مصطفى، وزياد مصطفي على.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن محمد عزت، الكابتن محمود جاد الله، والكابتن محمد عزوز، والكابتن محمد شعبان.

أنس محمود و9 لاعبين يفوزون بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز

وحصل اللاعبون على إشادة كبيرة من لجنة التحكيم بعد تفوقهم وكذلك من القائمين على تنظيم البطولة على التزامهم، وحضر العديد من أسر وأولياء أمور اللاعبين لدعم وتشجيع ذويهم من المدرجات.

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