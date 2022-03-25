نشرة أخبار الفن: طليقة سيد رجب تطالب الجمهور بعدم مقاطعة أعماله.. رحاب حسين تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالة عهدي صادق الصحية

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

كيكي نيلسون طليقة سيد رجب: «آذاني لكن مفيش سبب يدعو لمقاطعة موهبته»

كتبت كيكي نيلسون طليقة الفنان سيد رجب اليوم عن دعم الجمهور لها، بعد ما نشرته مؤخرا عن أذى من قِبَل رجب، وهذا الدعم جعلها تشعر بأن لها عائلة في مصر، ورغم ذلك دعت الجمهور لعدم مقاطعة سيد رجب وأعماله الفنية؛ لأنه لا يزال موهبة عظيمة تستحق المتابعة.

بعد الدعم الكبير الذي قدمه الجمهور المصري لطليقة الفنان سيد رجب بعد ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحكي ما فعله رجب معها من بعد إنفصالهما، وعدم اتمامه ما اتفقا عليه، وطلبت اليوم من الجمهور عدم مقاطعة أعماله، وقالت: "شكرا لدعمكم جدا ويا ريت تتقبلوا اني قلت كل اللي عندي من حقائق، مش آراء ومش إهانة لأي شخص وأعذروني أنا مش هقبل أي مقابلات. عايزة أفكركم بس ان الموهبة مش معناها طيبة، موسيقى موزارت عظيمة لكن لسه بنسمعه ومش بنقاطعه عشان كان رجل سئ ولا بنتجاهل الفنانين الروس عشان أوكرانيا. سيد آذاني لكن مفيش سبب يدعو لمقاطعة موهبته. شكرا لكل دعمكم، حسستوني ان عندي عيلة في مصر ولو سمحتم أنا مش هقبل بأي مقابلات.. شكرا".

رحاب حسين تتعرض لحادث سير مروع

تعرضت الفنانة رحاب حسين، اليوم الخميس، لحادث سير مروع نتج عنه تحطم سيارتها لكنها نجت من الموت بأعجوبة

وأعلن نبأ الحادثة، زوجها الفنان أحمد سعد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر عدة صور من الحادث والتي ظهرت فيه السيارة محطمة، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. رحاب زوجتي عملت حادثة كبيرة، الحمدلله هي بخير".

صبري عبد المنعم يكشف عن تدهور حالة عهدي صادق الصحية: «غير جيدة»

أعلن الفنان صبري عبد المنعم تدهور الحالة الصحية للفنان عهدي صادق، وذلك من خلال الحساب الرسمي لعبد المنعم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، حيث أنه حالته حرجة.

كتب الفنان صبري عبد المنعم من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، أن حالة الفنان عهدي صادق في تدهور شديد هذه الفترة، وقال: "صديق العمر عهدي صادق بالعنايه المركزه بمركز القاهره لأمراض الكلي في حاله غير جيده"، وطلب من الجمهور الدعاء له لكي تتحسن حالته، وقال: "ادعوا له بالشفاء".