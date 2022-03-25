/688006/الحاج-ضيوف-حسام-حسن-أسطورة-وكنت-أتعلم-منه-حزين-بسبب-مباراة-مصر-والسنغال

تحدث الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية، قبل المواجهة الهامة بين مصر والسنغال، في تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الحاج ضيوف فس تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتاد" مح أحمد حسام ميدو:"حسام حسن أسطورة كبيرة، وكان قدوتي ومثلي الأعلى، وأسمه كان على قميصي عندما كنت ناشئ".

وأضاف: " تعلمت الكثير من حسام حسن ليس فقط بسبب موهبته، واكن روحه القيادية، فكنت دائماً أشاهده لأستمتع به"".

وأكمل: " ماني ومحمد صلاح بالطبع أفضل لاعبين في الوقت الحالي بأفريقيا، ولكن ساديو ماني شخص هادئ جداً، وشخصيتي مختلفة تماماً عن ماني".

وزاد: "لا يوجد مقارنة بيني وبين ماني على الاطلاق، فهو له شخصيته وأنا لي شخصيتي الخاصة بي".

تصريحات الحاج ضيوف

وأردف: " منتخب السنغال من أفضل المنتخبات في العالم ومواجهة الفراعنة ستكون صعبة".

وأشار: " الضغوط تحاصر مصر والسنغال قبل المواجهة المرتقبة، بسبب اللقاء الأخير بينهم في نهائي كاس الأمم، فابلطبع كل فريق لا يريد الخسارة من أجل الوصول للمونديال".

وأختتم قائلاً" حزين على مواجهة مصر والسنغال في تصفيات المونديال، والجماهير السنغالية تحب ميدو لأنه شخص رائع ".

قائد السنغال: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط.. ومأساة استاد القاهرة لن تتكرر

كشف الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع وقائد منتخب بلاده، شعور لاعبي فريقهم في أول زيارة لهم لاستاد القاهرة الدولي، والذي سبق وخسر عليه في آخر زيارة أمام الجزائر في أمم إفريقيا 2019.

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الذهاب: "افتكرت نتيجة مباراة السنغال الأخيرة على استاد القاهرة والتي كانت ذكرى مأساوية علينا أمام الجزائر".

وأضاف: "سنستغل تلك الذكرى في مباراة الغد أمام مصر وتحقيق الإنتصار، نعمل على عدم تكرار مأساة مباراتنا الأخيرة على استاد القاهرة".

كوليبالي عن مواجهة محمد صلاح

وأضاف: "لعبت الكثير من المباريات أمام محمد صلاح في إيطاليا، ومصر مش محمد صلاح فقط".

واختتم: "لن نركز على محمد صلاح فقط في المباراة، ولكي تكون هناك فرص للأخرين للتسجيل".