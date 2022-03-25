كارثة.. إيطاليا خارج منافسات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

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سقط المنتخب الإيطالي أمام مقدونيا الشمالية، في الدور الأول من ملحق تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل إلى كأس العالم والتي كانت تقربه من مواجهة مقدونيا الشمالية، في الدور الاول للصعود للدور الثاني ومواجهة البرتغال على البطاقة المؤهلة لكأس العالم.

إيطاليا خارج منافسات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

خطف منتخب مقدونيا الشمالية نتيجة مباراة إيطاليا، بهدف دونرد في الدقيقة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، بعد تسجيل ألكسندر هدف الفوز في الدقيقة التسعين.

أهدر دومينيكو بيراردي فرصة قاتلة في الدقيقة 30، بعدما سدد كرة ضعيفة مررها له حارس مقدونيا بالخطأ أمسك بها بسهولة، وفي الدقيقة التالية مرر فيراتي كرة إلى تشيرو إيموبيلي الذي سدد كرة أبعدها الحارس لركنية.

وشهدت الدقيقة 38 على استبسال دفاع مقدونيا أمام فرصتين متتاليتين في نفس الهجمة لإيطاليا لتخرج الكرة لركنية.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء سدد رايوتفسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من هجمة مرتدة سريعة تصدى لها دوناروما بثبات.

تشكيل إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية:

حراسة المرمى: جانليويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – جانليوكا مانشيني – أليساندرو باستوني – إيمرسون بالميراي

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي

الهجوم: دومينيكو بيراردي – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

البرتغال تقسو على تركيا بثلاثية وتلامس بطاقة التأهل لكأس العالم 2022

حقق المنتخب البرتغالي الفوز اليوم على نظيره التركي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الأول من ملحق تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نجح المنتخب البرتغالي من افتتاح التسجيل المبكر في المباراة في الدقيقة الـ 15 عن طريق أوتافيو، وسجل ديجو جوتا الثاني في الدقيقة الـ 42 من خلال رأسيه قوية.

قلص المنتخب التركي التهديف في الدقيقة الـ 65 عن طريق بوراك يلماز، والذي أهدر ركلة جزاء لفرق بلاده في الدقيقة الـ 85 بتسديده قوية أعلى العارضة.

أكد البرتغالي على التأهل إلى الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم، بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع عن طريق ماتيوس تونيز.