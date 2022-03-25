/688004/أصغر-مطربة-معتمدة-ماذا-حدث-لـ-أنغام-في-أول-حفل-لها

حلت الفنانة أنغام ضيفة الفنان أمير كرارة اليوم الخميس، ببرنامجه سهرانين المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من أسرار حياتها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أول اختبار لـ أنغام في الإذاعة

بدايات أنغام

تحدثت الفنانة أنغام في تصريحاتها اليوم، عن تفاصيل أول اختبار لها بالإذاعة المصرية حيث غنت أغنية عن الأم، معلقة: “والدي كان يقدم دعما كبيرا لي".

وقالت: “أول حفلة لي في حياتي كـ مطربة محترفة كنت وقتها 17 عاما، وأنا كنت أصغر مطربة معتمدة في الإذاعة.. وفي أول حفلة لي على المسرح أول لما غنيت الجمهور قام بالتصفيق وتوقفت عن الغناء واتخضيت من رد فعل الجمهور في البداية لكني استمريت في الغناء".

تصريحات أنغام

وتابعت الفنانة أنغام: "تعودت على وقفة المسرح والغناء عليه منذ الصغر ولم أشعر برهبة الغناء على المسرح عندما كنت صغيرة في السن.. دلوقتى بخاف اكتر أثناء الوقوف على المسرح أمام الجمهور”، لافتة إلى أنها كانت تعزف البيانو عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي.

واستكملت كلامها مع الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on الفضائية:" تعلم عزف البيانو في سن صغيرة أسهل بشكل كبير”، مضيفة: “في حفلة الإذاعة التي كانت تحت اسم حفلة عيد الأم والربيع، غنيت أغنية للأم وتم اعتمادي بها كمطربة معتمدة في الإذاعة المصرية وبالتالي كنت أصغر مطربة معتمدة في الإذاعة وكان عمري 15 سنة ".

أنغام في سهرانين

وفي سياق آخر، أوضحت أنغام أنها تحب السهر بشكل كبير في حياتها، وعن نجوم الزمن الجميل قالت: “الفنانة شادية حضرت عيد ميلادي عندما كنت صغيرة في منزلنا.. وأعطتني هدية عبارة عن سلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله".

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وأضافت: “عدد كبير من الفنانين كانوا يزورونا في المنزل بحكم ان والدي كان موسيقار وملحن، ووالدي قام بتلحين اغنية للمطربة اللبنانية صباح.. والدي كان يعزف موسيقى لي عندما كنت طفلة صغيرة.. وعندما كنت طفلة واستمع لـ صوت الكمنجة الخاصة بوالدي كنت اتوقف عن البكاء”.