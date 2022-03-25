/688003/أنتي-عبد-الحليم-الستات-رأي-أحمد-زكي-في-أنغام

حلت اليوم المطربة أغانم ضيفة على برنامج سهرانين مع أمير كرارة، الذي يقدمه على قناة ON، وتحدثت الفنانة أنغام عن عائلتها الموسيقية ووراثتها للصوت القوي من أسرة والدها، كما صرحت عن رأي النجم الراحل أحمد زكي في طريقتها في الغناء.

دوت الخليج يرصد تصريح أنغام عن رأي أحمد زكي في طريقة غناءها على المسرح

أحمد زكي عن أنغام: "أنتِ عبد الحليم الستات"

تحدثت النجمة أنغام عن السهرة التي ألتقت فيها بالراحل الأسمر أحمد زكي، وقالت لها: "أنتِ عبد الحليوم الستات"، وأشارت إلى أنه وضح لها سبب هذه المقولة، وأن طريقة غنائها وتعبيها على المسرح تتشابه مع طريقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما قالت: "دا حبيبي وأي حاجة هيقولها عني هتبقى حلة، كفاية أنه ياخد باله مني"، كما تحدثت أنغام عن نجوم الغناء وقتها التي كانت تُخالطهم عن قرب؛ لعمل والدها الراحل محمد علي سليمان في التلحين.

هدية شادية لأنغام في عيد مليلادها

أوضحت الفنانة أنغام أن الدلوعة شادية أتت لزيارتهم في المنزل يوم عيد ميلاد أنغام، وأهدتها سلسلة عليها لفظ الجلالة الله، وأسورة ذهب، وقالت: "أنا ضيعتها للأسف"، وأعربت عن مدى جمال السيدة شادية عن قرب، وأنها غنت في عيد الميلاد.

أنغام عن لاقائها بالشحرورة صباح

صرحت أنغام أن رغم زيارات عدد من نجوم الموسيقى والطرب لوالدها في المنزل، إلا أنها لم تلتقي بالشحرورة صباح إلى في أحد المطاعم في بيروت، وذكرت أن الموسيقال محمد علي سليمان والدها لحن للشحرورة لحن من أهم ألحان أغانيها، بدون أن تذكر أيهم، ولكن أعربت عن حبها الكبير لسيدة صباح.

أنغام: "جدتي كان صوتها من الأصوات العظيمة اللي تخُض"

تحدثت أنغام عن أنها ورثت الصوت الجميل من أسرة والدها، حيث أن جدتها كان لديها صوت قوي، قالت عنه: "صوتها كان في البيت بيرن، من الأصوات اللي تسمعها تتخض وجسمك يقشعر"، وسردت واقعة تذكرها منذ طفولتها، عندما أنتهت جدتها من أعمال المنزل وجلسة على ترابيزة السفرة وغنت يا ظالمني للسيدة أم كلثوم، كما أشارت إلى أنها وارثة الذوق الفني من والدتها أيضًا.