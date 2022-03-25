/688002/أنغام-تكشف-مفاجأة-عن-أغنية-شنطة-سفر-مكنتش-بتاعتي-وبعت-عربيتي-عشان-أنتجها

حلت المطربة المصرية أنغام، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة، عبر قناة ON الفضائية، وفجرت عدد من التصريحات القوية.

دوت الخليج يرصد تصريحات المطربة أنغام حول أغنية «شنطة سفر».

أنغام تبيع سيارتها لإنتاج أغنية شنطة سفر

كشف أنغام مفاجأة عن أغنيتها «شنطة سفر» قائلة: "أغنية حلوة وكانت مهمة فى وقتها، لأنها كانت في فترة الشباب بدأوا يهاجروا لخارج مصر، والشاعرة اللى كتبتها اسمها فاطمة جعفر وهى إسكندرانية زيى وكانت مرتبطة بأخوها جدا وهو كان مسافر وكتبت الأغنية وأنا غنيتها وأبوية لحنها، وللعلم ماكنتش بتاعتى في الأول وكانت أغنية بتاعة مطربة تانية، وقلت لوالدى أنا عاوزاها واتكسف واتحرج من المطربة ولكن أنا كنت متمسكة بيها جدا".

وتابعت: "المنتج اللى عملى الشريط وقتها اتوفى قبل ما نصور الأغانى وكان زمان فكرة الكليب مهمة جدا لأن من غير الكليب محدش هيسمع الشريط كله، وكدة مبقاش في إنتاج ولكن صديقى هشام سرى مدير التصوير قالى عاوز أعرفك على عاطف الطيب ووقتها مصدقتش".

وأضافت أنغام: "قالى إنتى شريطك الجديد في إيه وقلتله عليها وسمعتهاله وقالى ده فيلم قصير وأنا شايف صورة محددة لها في بالى، وأنا اللى أنتجت الكليب وقتها وطلب مبلغ كبير بسبب إنه 4 أيام تصوير ومعدات وأكتر من لوكيشن وكان معايا وقتها جزء من الفلوس وبيعت رعبيتى عشان أكمل وجيبت غيرها بعد الكليب بقى".

كلمات أغنية «شنطة سفر»

وتقول كلمات أغنية «شنطة سفر» للمطربة أنغام:

لسه ناوي ع الرحيل

تفتكر ملهوش بديل

لسه ناوي ع الرحيل

تفتكر ملهوش بديل

اعمل ايه في الوحدة وانت مش هنا

اعمل ايه

ومنين اجيب صبر لسنة

اعمل ايه

من سؤال مهزوم بيترجى الجواب

مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب

من سؤال مهزوم بيترجى الجواب

مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب

سيبك انت من دموع العين وقولي

خدت ايه شنطة سفر أو ايه فاضل لي

خدت ايه شنطة سفر أو ايه فاضل لي

خدت من صبري وطريقي منتهاه

مش معاك نبضي اللي تاه

خدت من صبري وطريقي منتهاه

مش معاك نبضي اللي تاه

خدت صورتي

شوف كدا لا تكون نسيت عمري وصباه

شوف كدا لا تكون نسيت عمري وصباه

ولا احساسي بكياني، بالحياه

اما حيرتي والعذاب ملكي انا

هما اصحابي ف غيابك طول سنة يا حبيبي يا حبيبي

قد عمري قولتهالك

وانت جنبي ببقى لسا مشتاقالك

ما أنت عارف انت سامع أنّة الليل والشوراع

ما أنت عارف انت سامع أنّة الليل والشوراع

كل حبة رمل بتقولك حرام

حرام اتحرم من حضن الخطاوي

كل حبة رمل بتقولك حرام

حرام اتحرم من حضن الخطاوي

وفين انا والطريق مايل بحمله من العتاب

والنسيم حس بفراقك سحره غاب

كل حاجة رافضه بعدك

مش هتفضل هيا بعدك

مش هتفضل هيا بعدك

صعب اصدق

لو ضروري تفوتني خد مني الحنين

واختصر بعد السنة خليه يومين

قبل ما تسافربعمري

اسجن الشوق والمنى

واطلق الصبر فوريدي قبل مايطول بعدنا

لو ضروري

حتى لو طال بعدنا انت هنا