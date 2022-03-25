مرتضى منصور: «نجحنا في التعاقد مع اللاعب العالمي جواو رافائيل»

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو رافائيل، في كرة الطائرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في فيديو قدم فيه اللاعب للجماهير: "أحنا بندعم الفرق الرياضية كلها، وعلى رأسها كورة القدم، عشان كدا أتعاقدنا مع اللاعب البرازلي العالمي في كرة الطائرة جواو رافائيل".

وأكمل: " أحنا اتعاقدنا على اللاعب الكوبي ستيفانو في كرة الطائرة، واليوم بنتعاقد مع لاعب البرازيلي العالمي جواو".

وأشار: " دا دورنا كمجلس إدارة إسعاد كل الجماهير الزملكوية، بعد ما النادي كان فاضي ومفهوش فلوس، ولكن قدرنا نرجع كل حاجة كما كانت".

واردف: " اللجنة الماضية خربت النادي وضيعت فلوسة، لكن الحمد لله رجعنا كل حاجة زي الأول وأحسن".

وقال اللاعب " أنا سعيد أنا جيت نادي كبير زي الزمالك، وسيبت بنتي ومراتي وجيت هنا عشان ألعب للفريق".

وأختتم قائلاً: "نادي الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا، ومعروف على المستوى العالمي، وأي حد يتمنى يكون متواجد بالقلعة البيضاء".

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

ميدو مرتضى منصور لم يتردد لحظة في إسناد منصب لعمرو زكي بالزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول ما حدث مع عمرو زكي اليوم بنادي الزمالك بعد استلامه مهام عمله كنائب رئيس قطاع الناشئين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لم يتردد لحظة في إسناد منصب لعمرو زكي داخل النادي".

تصريحات ميدو

وأضاف: "يجب أن يكون هناك توعية عن الأمراض النفسية التي يتعرض لها اللاعبين بعد الاعتزال، لأن في لاعيبة كتير بيتعرضوا لحالة نفسية ودا كنا بنشوفه كتير".

وعن مباراة الأهلي والهلال قال: "من غير المنطقي أن يتم تطبيق الفار بشكل استثنائي في مباراة الأهلي والهلال، كما طلب الفريق السوداني أن يكون هناك تقنية الفيديو باللقاء".

واشار: "محمد بركات وحازم إمام لهما دوراً هاماً في دعوة أساطير كرة القدم المصرية لمباراة السنغال، وهو شئ جيد وإيجابي أن يتم دعوة أساطير الكرة المصرية لحضور اللقاء الهام أمام السنغال".