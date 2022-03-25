أسما إبراهيم تكشف لـ دوت الخليج مفاجأت برنامج حبر سري في رمضان 2022

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دوت الخليج يكشف تفاصيل برنامج حبر سري في رمضان

برنامج حبر سري في رمضان

تعرض شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022 نسخة جديدة من برنامج حبر سري يوميًا وتستضيف به كبار النجوم لي الفن والرياضة والإعلام.

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنها ستقدم حبر سري في رمضان يوميًا ويتضمن العمل العديد من المفاجآت في الضيوف وشكل البرنامج وطبيعته، مشيرة إلى أن الفنان أمير كرارة من ضمن قائمة ضيوف رمضان 2022.

ويذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم كانت قد روجت لبرنامجها في رمضان ونشرت البوستر الأول من البرنامج المقرر عرضه عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية والذي تظهر به مع لوجو البرنامج، وتستضيف خلال البرنامج كوكبة من النجوم في مصر والوطن العربي.

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يشار أن مقدمة برنامج حبر سري كانت قد أعربت أعربت عن سعادتها الكبيرة بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج الذي حقق شهرة واسعة في مصر والوطن العربي، معلقة أن منافستها في الموسم الرمضاني المقبل ستكون خطوة كبيرة في مشوارها الإعلامي.

وحققت أسما نجاح كبير من خلال الموسم الأول من البرنامج الذي استضافت خلاله عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي مثل حورية فرغلي وإلهام شاهين وأحمد السقا وأصاله وحسن الرداد وفيفي عبده وراغب علامة ونوال الزغبي وسمية الخشاب وأحمد فهمي وهاني شاكر وآخرين.

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وحصد برنامج حبر سري الكثير من الجوائز، مثل جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، ويتولى إخراج برنامج حبر سري ميلاد أبي رعد ويعرض عبر شاشة قناة القاهرة والناس، ومؤخرًا كرمت أسما إبراهيم ضمن مهرجان الأفضل لعام 2021 كأفضل إعلامية ومقدمة برامج.

وكشفت الإعلامية أسما إبراهيم في تصريح سابق لـ دوت الخليج كيفية إستعدادها لتقديم حلقات جديدة من برنامجها الشهير حبر سري المذاع عبر قناة القاهرة والناس، قائلة: “بستعد من خلال إني أقرأ قرآن وأنام بعدها على طول”.