/688000/البرتغال-تقسو-على-تركيا-بثلاثية-وتلامس-بطاقة-التأهل-لكأس-العالم-2022

حقق المنتخب البرتغالي الفوز اليوم على نظيره التركي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الأول من ملحق تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح المنتخب البرتغالي من افتتاح التسجيل المبكر في المباراة في الدقيقة الـ 15 عن طريق أوتافيو، وسجل ديجو جوتا الثاني في الدقيقة الـ 42 من خلال رأسيه قوية.

قلص المنتخب التركي التهديف في الدقيقة الـ 65 عن طريق بوراك يلماز، والذي أهدر ركلة جزاء لفرق بلاده في الدقيقة الـ 85 بتسديده قوية أعلى العارضة.

أكد البرتغالي على التأهل إلى الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم، بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع عن طريق ماتيوس تونيز.

تشكيل منتخب البرتغال أمام تركيا

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: رافاييل جيريرو، خوسيه فونتي، تياجو دانيلو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برناردو سيلفا، جواو موتينيو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أوتافيو هنريكي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

قائمة البرتغال أمام تركيا:

حارس المرمى: أنتوني لوبيز - ديوجو كوستا - روي باتريشيو

فى خط الوسط: الدفاع: سيدريك سواريس - جواو كانسيلو - ديوجو دالوت -جونكالو إيناسيو - جوزيه فونتي -بيبي - نونو مينديز - رافائيل جيريرو .

فى خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماتيوس نونيس - ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو فرنانديز -جواو موتينيو -أوتافيو مونتيرو - برناردو سيلفا .

فى خط الهجوم:جواو فيليكس أندريه سيلفا كريستيانو رونالدو - دييجو جوتا - جونزالو جيديس رافائيل لياو.

رونالدو عن موعد إعتزاله كرة القدم

وقد كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه حول الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها من قبل الجميع والأخص من لاعبي كرة القدم والإعلام.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب أن أقول إنني لا أريد المزيد، لأنني إذا كنت في نادِ يمنحني الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب، فلما لا؟ وفي المنتخب الوطني أيضًا".

وأضاف: "أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات في اللعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد أن أفوز بمزيد من الأشياء".