مسلسلات شهر رمضان 2022.. إعلان انحراف الثالث يعكس معاداة الأشقاء

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دوت الخليج تكشف البرومو الثالث لمسلسل انحراف

برومو مسلسل انحراف

نشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التريلر الثالث لـ مسلسله الجديد الذي يحمل اسم انحراف والمقرر عرضه عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

مسلسلات شهر رمضان 2022

وشهد البرومو واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

وظهر الفنان الكبير عبد العزيز مخيون في شخصية شقيقها خلال الأحداث، أما الفنان محمد مهران قال: “أيوة الضفر بيطلع من اللحم”، واختتم الإعلان بجملة سميحة أيوب التي بروزت هذا الصراع قائلة: “قابيل قتل هابيل” فهل سنرى ضمن أحداث المسلسل تطور الصراع إلى القتل بين الاشقاء.

مسلسل روجينا الجديد رمضان 2022

جدير بالذكر أن مسلسل انحراف مأخوذ عن أحداث حقيقية حول دراما تشويقية مليئة بالغموض تعرض عدد من الشخصيات ينحرفون عن الطبيعة البشرية ويصطدمون بـ طبيبة نفسية التي تجسد شخصيتها بطلة العمل وهي الفنانة روجينا.

ويشارك الفنانة روجينا في بطولة مسلسلها الجديد انحراف، الذي تنافس به ضمن موسم رمضان 2022، مجموعة من النجوم مثل سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، وعبد العزيز مخيون، ومحمد لطفي، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

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يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز، هو مسلسل" سوشيال" الذي يجمع في بطولته كلا من أحمد زاهر، وفرح الزاهد، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وعابد عناني، وجيهان خليل، وإسلام حافظ، ومطرب الراب شاهين، وآخرين والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد جلال.

بينما كانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل بنت السلطان الذي شاركت به ضمن موسم رمضان الماضي 2021 برفقة أحمد مجدي وباسم سمرة.