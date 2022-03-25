أخبار منتخب مصر اليوم الخميس.. تصريحات كيروش والسولية + مدرب السنغال وقائدهم خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الذهاب.. خالد الغندور يكشف التشكيل الأمثل للفراعنة

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شهد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس على العديد من الأحداث سواء داخل المؤتمر الصحفي الخاص مباراة مصر والسنغال غداً في ذهاب دور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت أبرز أحداث المنتخب الوطني اليوم، بمؤتمر مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، في تصفيات كأس العالم 2022، والذي جاء غياب محمد صلاح في المؤتمر وتواجد عمرو السولية بديله، بجانب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال غداً الجمعة في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يحتضنه استاد القاهرة الدولي، ليطير المنتخبين بعد اللقاء إلى السنغال لخوض لقاء الإياب وحسم بطاقة التأهل للدور النهائي.

تصريحات والد محمد النني عن مباراة مصر والسنغال

وقال ناصر النني والدة محمد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "بإذن الله الفوز لمصر واللي هيسجل محمد صلاح أو النني أو تريزيجيه، ونتيجة المباراة الجمعة واحد صفر للفراعنة".

وواصل: "تواصلت مع النني أمس في الـ 11 مساء، وكلمت صلاح، وعندي حماس وشجعتهم، وحلم المصريين كلهم التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "هنكسب هنا واحد صفر، ولما نروح السنغال محمد صلاح هيسجل هدف، والجون ده اللي هيصعدنا بإذن الله".

كيروش خلال المؤتمر الصحفي

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن المباراة: "أشكر الحضور جميعًا، أنقل احساسي للجماهير واللاعبين، وأقول نفس الرسالة التي قلتها من قبل، نحن في تحدٍ كبير في المباراتين".

وتابع: "اللاعبين لديهم حماس كبير والتزام، ولدي ثقة كبيرة فيهم، وإن شاء الله سنفوز غدًا".

وعن فكرة اعتزال التدريب بعد المشاركة في كأس العالم مع مصر؟"، قال: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه في القرارات، القرارات التي سأتخذها في تدريب اليوم، وقرارتي في مباراتي السنغال".

واختتم: "مباراة السنغال مختلفة عن مباريات أمم إفريقيا، لأن الفريق الذي سيفوز، سيفوز بكل شيء، والذي سيخسر سيخسر كل شيء، الوقت كان قليلًا للاستعداد، هذا حقيقي، ولكن هناك مواعيد موضوعة لن نستطيع أن نغيرها".

عمرو السولية خلال المؤتمر الصحفي

وقال عمرو السولية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: " جميع لاعبي منتخب مصر مش هينسوا المشهد الأخير في كأس أمم أفريقيا عندما خسرنا أمام السنغال، وسنلعب أمامهم لرد الاعتبار".

وأضاف: " نحن كلاعبين بجانب الجهاز الفني لدينا القدرة لرد الاعتبار والثأر من السنغال والفوز عليهم للتأهل لكاس العالم، ثقتنا كبيرة في ربنا لتعويضنا عن ما حدث في نهائي كأس الأمم".

وأكمل: " جميع اللاعبين تحدثوا ونحن في الكاميرون بعد نهاية اللقاء مباشرة، بأننا نريد التأهل لكأس العالم، وتعويض خسارتنا أمام السنغال، ولا يوجد أمامنا سوى طريق واحد وهو الانتصار لسعادة الجماهير المصرية".

وأختتم قائلاً: " أي 11 لاعب قادرون على تمثيل أسم مصر والدفاع عنها، والجماهير ستمثل قوة لنا أمام السنغال، جميعنا جاهزين ولدينا دوافع كبرى للتواجد في كأس العالم بقطر".

تصريحات أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي

وقال أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر غداً الجمعة: "عارف قد ايه المباراة مهمة، ومنذ وصولنا من الأمس نعرف قوة المباراة وأهميتها للطرفين، ونؤكد على أهمية اللقاء ونضم أفضل لاعبين العالم".

وأضاف: "الفريق بالكامل مستعد الفريقين كانو في النهائي بإفريقيا ودا بيأكد على أهمية وخطورة المباراة، بين الطرفين".

وواصل: "بالفعل فات شهر عن مواجهة إفريقيا، ونعرف أهمية وقدرة استاد القاهرة في لقاء الغد".

قائد السنغال في المؤتمر الصحفي

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الذهاب: "افتكرت نتيجة مباراة السنغال الأخيرة على استاد القاهرة والتي كانت ذكرى مأساوية علينا أمام الجزائر".

وأضاف: "سنستغل تلك الذكرى في مباراة الغد أمام مصر وتحقيق الإنتصار، نعمل على عدم تكرار مأساة مباراتنا الأخيرة على استاد القاهرة".

خالد الغندور عن مباراة مصر والسنغال

وقال خالد الغندور خلال مداخله هاتفية في برنامج «أخبار أون تايم» قبل مواجهة مصر والسنغال: "اللاعيب الكبير بيبان في الماتشات الكبيرة، ومفيش لاعب في المنتخب اسمه لاعب الزمالك أو الأهلي".

وأضاف: "عندي يقين ان احنا هنصعد كأس العالم 2022 على حساب السنغال، لأن طموحات لاعبي منتخبنا أكبر من السنغال بالأخص بعد خسارة أمم إفريقيا".

واختتم حديثة عن بناء الهجمه في الملعب، قال: "نص الملعب هو اللي بيبني الهجمة، ومن قبله الدفاع، علشان توصل صح في النهاية للهجوم وينهيها".

التشكيل الأمثل من اختيارات الغندور لمباراة مصر والسنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: إمام عاشور – محمود حمدي الونش – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني – وحمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - ومصطفى محمد – ومحمد صلاح.