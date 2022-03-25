وائل جسار يشعل حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأغنية وطنية

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أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الخميس، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مقدمًا مزيج رائع من أغانيه القديمة والجديدة.

دوت الخليج يرصد أجواء حفل الفنان وائل جسار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وائل جسار يتألق بأغنية «بحبك يا مصر»

وأشعل الفنان اللبناني وائل جسار حفل جامعة مصر بأغنية وطنية تحمل اسم «بحبك يا مصر»، وهي الأغنية الأولى التي استهل بها الحفل.

وتفاعل الجمهور مع أغانيه «عيان، وبتوحشينى وأسألك، وجرح الماضي، ومشيت خلاص، وخلينى ذكرى، ومليون أحبك، ونسم علينا الهوى لفيروز، وألف ليلة وليلة لأم كلثوم».

وائل جسار ينتهي من تسجيل تتر مسلسل «السر»

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن انتهائه من تسجيل تتر البداية والنهاية لمسلسل “السر” المنتظر عرضه في رمضان القادم.

وستحمل شارة البداية عنوان “عيش يا ابن آدم دنيتك”، أما أغنية النهاية فستحمل عنوان “خلاص يا ابن الحلال”، والأغنيتان ستكونان من كلمات أحمد علي موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يغني فيها النجم اللبناني تتر مسلسلات مصرية، منذ 7 سنوات.

وكان وائل جسار قد غنى في السابق تترات عدّة مسلسلات مصرية كـ” أستاذ ورئيس قسم”، و”الدالي”، و”كيد النسا” و”شمس”.

وائل جسار يطرح أغنية «عيان»

من جانبه، طرح النجم اللنبانى وائل جسار أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عيان"، وهى من كلمات القياتى وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وائل جسار يتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين

وأحيا مؤخرًا النجم اللبناني وائل جسار حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه، منها (مخبي ليه وخلينا بعيد وخليني ذكرى وبحبك مش هقول تاني والنهاية واحدة ولما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا وغريبة الناس)، كما قدم أغنية أسمر يا أسمرانى للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدى للراحل سيد مكاوى.ه