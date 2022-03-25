أخبار الزمالك اليوم الخميس: فيريرا يصحح أخطاء اللاعبين.. ظهور شيكابالا الأول في وجود البرتغالي.. هاني شاكر أرحموا الجماهير البيضاء

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جاءت عدة أحداث ساخنة داخل نادي الزمالك اليوم الخميس، خلال فترة التوقف الدولي، التي ستلعب خلالها مباراة مصر أمام السنغال بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تدريبات نادي الزمالك اليوم بتصحيح بعض اخطاء اللاعبين، بفرمان من فيريراـ الذي أعطى اللاعبين عدة تحذيرات داخل وخارج الملعب، وشدد عليهم أن ينفذونها بالشكل الأمثل.

بجانب تصريحات الفنان الزماكاوي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، واستيائه من بعض القرارات التي جائت ضد نادي الزمالك.

ويستعرض معكم دوت الخليج أخبار الزمالك اليوم الخميس

طاقم حكام موزمبيقي لإدارة مواجهة الزمالك وساجرادا الأنجولي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف، عن تعيين طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل” في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيما يتكون طاقم التحكيم كل من، سيلسو ارميندو الفاكاو حكم ساحة، ويعاونه كل من أرسينيو مارينجولي مساعدا أول، وأوليفيو أدريانو سايمون مساعدا ثانيا، وأرتور أدريانو الفينار حكما رابعا.

فيريرا يصحح الاخطاء بتدريبات الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وقرر فيريرا إقامة فقرة فنية للاعبين وإعطاء بعض التعليمات لهم خلال المران، وشهدت الفقرة التسليم والتسلم في مساحات ضيقة، مع وجود ضغط مكثف على اللاعب الذي في حوزته الكرة.

مع شرح بعض الحالات الفنية وكيفية الخروج بالكرة من المساحات الضيقة والمناطق الدفاعية، بجانب بعض التكيتكات الذي يريد تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ثم خاض اللاعبين لتقسيمة قوية بينهم، تحت أنظار فيريرا الذي وقفها عدة مرات لتصحيح الاأخطاء وشرح لهم التكتيك الفني الذي يريده خلال المواجهات القادمة.

تدريبات تأهيلية لشيكابالا

واصل شيكابالا تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم، بمقر النادي في ميت عقبة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" تحت إشراف عمرو المطراوي بجانب يوسف أسامة نبيه الذي خضع لتدريبات تأهيلية بجانب شيكابالا.

ثم خاض بعض التدريبات الاستشفائية والجري في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة بالهزيمة من الوداد.

كما نجح الوداد وبترو أتليتكوفي التأهل بشكل رسمي بعد نهاية الجولة الرابعة.

هاني شاكر: يجب على الإعلام احترام الزمالك وجماهيره

عبر الفنان هاني شاكر على مدى حزنه على خروج الزمالك من بطولة إفريقيا، وتضارب التصريحات من قبل الإعلام وظهورعضو الزمالك في مختلف السوائل وتعدد أحاديثه.

وجاء ذلك خلال برنامج "في الجول" مقدمه أحمد جمال على قناة الحدث، والذي هاجم فيه مجلس إدارة الزمالك بعد العديد من تضارب التصريحات من قبل الرئيس مرتضى منصور.

تصريحات هاني شاكر

وقال هاني شاكر: "احنا مش هنضحك على بعض..الزمالك خرج من بطولة إفريقيا".

وواصل: "بتضارب الآراء والكلام، ومتفهمش النادي فيه فلوس والنادي في مشاكل ولا لا".

وأضاف: "متعرفش الخزنة فيها مليون جنيه ولا 500 مليون جنيه، والسيد العضو اللي خارج يتكلم في الإعلام ويقولك احنا اتعاقدنا مع مين ومعرفش ايه".

وأردف: "500 مليون ايه، وصفقة القارن ايه، واللي الإعلام الرياضي خارج يتكلم ويقولك صفقة كبرى وسوبر للزمالك.. انتم بتكلموا ولاد صغيرين".

واختتم: "متعرفش تصدق مين سواء من الإعلام الرياضي ولا اللجنة اللي كل شويه.”.