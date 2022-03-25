/687994/موسيماني-يوجه-رسالة-لمنتخب-مصر-قبل-مبارتي-السنغال-بتصفيات-كأس-العالم

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على دعم منتخب مصر، أمام السنغال في مبارتي الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر موسيماني على صفحته الرسميه عبر "تويتر"، صورة لبعض لاعبي الفراعنة في تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة السنغال غداً في لقاء الذهاب.

موسيماني عبر تويتر

وعلق موسيماني على صورة المنتخب الوطني: "هذا ما نسميه روح الفريق ، القتـ،،ـال معًا من أجل شيء واحد مشترك ، كل التوفيق ".

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي، غداً الجمعة الموافق الـ 25 من مارس الجاري، وفي الـ 29 من نفس الشهر، بالدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والهلال السوداني في الثالث من أبريل القادم، في العاشرة مساء، بعد أن تم تغيرها من الاتحاد بسبب مشاركة المنتخب المصري في تصفيات الدور النهائي من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يتواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول، من صفوف النادي الأهلي 7 لاعبين، استعداداً لمواجهتي السنغال في الـ 25 من مارس و الـ 29 من نفس الشهر، وتكون المواجهة الثانية بالسنغال.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتواجد معه كلا من المريخ والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.