بعد نجاح حفله الأخير.. محمد حماقي يتألق في ختام موسم الرياض

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أحيا الفنان محمد حماقي حفل ختام موسم الرياض لهذا العام، على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، وبحمسه وأغانيه أشعل حماس الجمهور وزاد من اندماجهم معه، وتفاعله مع الأغنيات المختلفة.

دوت الخليج ينقل لكم أجواء حفل ختام موسم الرياض للفنان محمد حماقي

محمد حماقي في حفل ختام موسم الرياض

صعد النجم المصري محمد حماقي على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بأغنية نفسي أبقى جنبه، لبدء حفل ختام مميز لموسم الرياض لعام 2022، وبعدها أعرب حماقي عن جمال وتميز ما تقدم في موسم الرياض هذا العام، وقال للجمهور: "عايزين نعمل ختام جامد"، وبالفعل بدأ حماقي في الغناء مرة أخرى وسط تفاعل الجمهور وهتافهم بكلمات أغانيه التي يؤديها على المسرح، وقام حماقي بالرقص والزيادة حما الجمهور خلال غناءه عدد من أجمل أغانيه.

تويتر ساحة للإعجاب بالفنان محمد حماقي في ختام موسم الرياض

أتخذ الجمهور من موقع التدوينات القصيرة تويتر ساعة للتعبير عن إعجابهم بالفنان محمد حماقي والأجواء التي يخلقها في حفلاته، بروحه المميزة وطريقته المختلفة، إلى جانب جمال أغنياته التي يفضلها الجمهور العربي كله وليس المصري فقط، فقالت إحدى محبي محمد حماقي: "اليوم كان عيد ميلادي وأقدر أقول إني احتفلت فيه بكل سعادة وقدامي الفنان اللي احبه".

وقال آخر عن أداء حماقي أغنية الله الله يا منتخبنا، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لقرة القدم إلى كأس العالم، وهو أول المنتخبات العربية، وقال: "محمد حماقي يغني للمنتخب بمناسبة التأهل لكاس العالم .. مفاجأه غريبه بس حلوه".

حفل حماقي الأخير في القاهرة الجديدة

قدم الفنان محمد حماقي مؤخرًا حفلًا قوية في القاهرة الجديدة، ورغم أن الحفل كان في الهواء الطلق في إحدى الليالي شديدة البرودة، ورغم هذا اندماج الجمهور مع حماقي جعلهم ينسون البرودة ولا يشعرون غير بالسعادة لسما صوت حماقي ورؤيته مباشرة، وكان هناك تنظيم جيد للحفل، غير الديكور وأنظة الإضاءة والصوت المبهرين، ووقتها قدم حماقي باقة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، وكان من بينهم أغنية وعجبي التي قدمها لأول مرة أمام الجمهور على المسرح.