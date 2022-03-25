عاجل - الربيع بدأ فلكيا.. الأرصاد تنشر صورة لتعامد الشمس على خط الاستواء

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعامد الشمس على خط الاستواء يوم 21 مارس وإعلان بدء فصل الربيع فلكيا حيث يتساوى عدد ساعات الليل مع النهار كما هو موضح فى صورة القمر الصناعى.





وقالت الهيئة إن نصف الكرة فى وضح النهار والنصف الآخر فى الليل وهذا ما يسمى بالاعتدال. من ناحية أخرى، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب الموجات الباردة التى مرت بها مصر وتحديدا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن هناك كتل هوائية قادمة من أوروبا أثرت على مصر خلال فترات طويلة فى شتاء هذا العام.

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