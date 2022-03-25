/687995/كرم-جبر-التصدي-للتسول-في-الإعلانات-برمضان-وابلغنا-القنوات-بالاكواد-الإعلامية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم وضع عدد من المعايير الخاصة بالدراما الرمضانية منذ عامين ولكن يتم اعادة التاكيد عليها، واهم هذه المعايير البعد عن ما يسيء للأسرة المصرية وهو ما لا يتعارض مع الابداع.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة السر تقديم الاعلامي خالد ميري المذاع على قناة صدى البلد، أن المعايير التي تم التاكيدعليها هي البعد عن كل القيم التي تعارض قيم الاسرة المصرية التي تشاهد الدراما الرمضانية.

وتابع كرم جبر، أن مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، والايحاءات المسيئة والمشاهد الفجة يجب أن تختفي من الدراما الرمضانية، إضافة إلى مشاهد العنف أيضا، فلا يليق ان يدخل مثل هذه المشاهد منزل الاسرة المصرية.

كرم جبر: التصدي للتسول في الإعلانات وابلغنا القنوات بالاكواد الإعلامية

واوضح رئيس المجلس الاعلى للاعلام أنه سيتم البعد عن المناظر التي يكون فيها دماء وضرب، مضيفا:” نحن مع الابداع وطاقات الشباب ولا نتعارض مع حرية الابداع ولكن في الاطار العام وفي ما لا يضر المجتمع“.

التصدي للتسول في الاعلانات بشكل لا يمثل اهانة لاي شخص

واستطرد رئيس المجلس الاعلى للاعلام أنه يجب الا تظهر المرأة في صورة تشجع على الرذيلة، حيث انه الاولى ان تعكس الأعمال الرمضانية البطولات التي قام بها أبطالنا من الجيش والشرطة، مشيرا الى انه تم إبلاغ القنوات والإذاعات بكل الأكواد الإعلامية من خلال النشر بالجريدة الرسمية.

واختتم جبر :” سيتم العمل على التصدي للتسول في الاعلانات بشكل لا يمثل اهانة لاي شخص”.