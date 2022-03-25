أعلنت شركة تذكرتي جائزة لحضور مباراة مصر والسنغال في لقاء الإياب المقرر لها 28 مارس الجاري لكل متابعى الكرة. وقالت شركة تذكرتي: "متفوتش الفرصة وكمل تشجيع منتخب مصر وخلى عندك فرصة للفوز برحلة لحضور مباراة الإياب ين مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022، لما تتوقع نتيجة الفوز بين المنتخبين". تابعت: "وعند توقعك لنتيجة المباراة قم بمسح الـQR كود من على الشاشة وخلى عندك فرصة كبيرة للفوز وتكون من ضمن الـ5 الفائزين وشجع مصر مع تذكرتي". فى سياق متصل يخوض منتخب مصر مباراة غاية فى الأهمية أمام نظيره السنغالى، فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة للفوز بتذكرة لتشجيع المنتخب أمام السنغال فى دكار من شركة تذكرتى.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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