طب جامعة المنصورة تناقش تأثيرات وطرق العلاج لمرضى كورونا

وذكرت الجامعة فى بيان صدر، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لقسم الأذن والأنف والحنجرة والذى ينظمه قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة خلال الفترة من 23-25 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو اسعد وكيل كلية الطب للدراسات والعليا والبحوث ، الدكتور الشعراوى كمال موسى مدير مستشفى المنصورة الجامعى ، الدكتور ياسر خفاجى رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة ورئيس المؤتمر ، منسقى المؤتمر الدكتور وليد منير.
وأضاف البيان أنه تم خلال المؤتمر أيضا عرض محاضرتين عن المضاعفات الناتجة عن مرض (COVID-19) ومحاضرة عن علاج ضعف الشم وهى من الأعراض المصاحبة للمرض ويتم عرض البحث من احد الباحثين من جامعة استانفورد.
وأشار الدكتور ياسر خفاجى إلى مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية بالمؤتمر هذا العام "القاهرة – الاسكندرية – عين شمس – الأزهر – دمياط – المنوفية – طنطا -الزقازيق – المنيا – كلية الطب العسكرى – مستشفيات هيئة الشرطة"، بجانب مشاركة 17 خبيرا أجنبيا من كافة دول العالم من جامعات "استانفورد – هارفارد – إسبانيا".
وقال إن المؤتمر يعقد هذا العام بتقنية الحضور المزدوج لحضور الفعلى مع إمكانية الحضور والتفاعل عبر شبكة الإنترنت.
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