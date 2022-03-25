جامعة طنطا للدراسات العليا: نشرنا 600 بحث منذ بداية 2022 وحتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الدراسات العليا بالجامعة، مشيرا إلى أن إجمالى البحوث التى تم نشرها اعتبارًا من بداية عام 2022 وحتى الآن وصل الى 600 بحث.





جاء ذلك خلال مشاهدته لإنطلاق فاعليات الملتقى التعريفى الأول لبرامج الدراسات العليا فى كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، وتحت إشراف نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وعميد الكلية، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

من جانبه أشار الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وعميد الكلية إلى أهمية تكاتف قطاعى الدراسات العليا وخدمة المجتمع لدعم جهود الجامعة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى على عقد سلسلة لقاءات تعريفية وحوارية بجميع كليات الجامعة وذلك فى إطار جهود قطاع الدراسات العليا والبحوث على التواصل الدائم والتفاعل المباشر والفعال مع طلاب الجامعة من الدراسات العليا.

وبدورها أوضحت الدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الملتقى فى نسخته الأولى يأتى فى إطار حرص الكلية على تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا، وعرض نبذة عن البرامج التطويرية التى تقدمها قطاع الدراسات العليا بالكلية لطلابها وطالباتها، والخدمات المقدمة وآلية التعامل معها لتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم خلال مرحلة دراستهم بالكلية.

حضر اللقاء الدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية الدكتور محمد عبدالمطلب، ورؤساء الاقسام العلمية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.