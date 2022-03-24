التعليم توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بصفتها الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بشأن تقديم فرص عمل وتأهيل وتعليم متميزة لمواجهة احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذى مهارة عالية.





يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للإصلاح الاقتصادى والحد من البطالة، وتطبيقًا لمبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات المختلفة فى الحكومة المصرية بهدف المساهمة فى توفير الأيدى العاملة المدربة لكافة القطاعات الإنتاجية من أجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة العمالة المصرية ودعم إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توعية وتدريب الشباب والفتيات فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والخدمات وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة والتى تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون فى مجالات التدريب على مهارات ريادة الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون فى مجالات التدريب الفنى، والتعاون فى مجالات الإرشاد والتوجيه، ونشر ثقافة العمل الحر بين الطلبة.

كما يسعى إلى تحديد المدارس المشاركة فى أنشطة التعاون مع الجهاز بالمحافظات المختلفة، وإعداد وتجهيز أماكن التدريب بالوسائل التى يحتاجها التدريب فى ضوء الإمكانيات المتاحة بالوزارة، وتقييم أفكار مشروعات التخرج لطلاب المدارس الفنية والخريجين الممكن تنفيذها والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات صغيرة، وتشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية.



ويشتمل البروتوكول أيضًا على توفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والفتيات وخاصة من خريجى التعليم الفنى، وتنظيم ندوات وزيارات ولقاءات توعية وجلسات توجيه ومشورة بالتعاون مع الوزارة للشباب والفتيات، وخاصة فى مجالات ريادة الأعمال، والمشاركة فى إعداد مدربين مرشحين من الوزارة ليصبحوا مدربين وموجهين ومرشدين، يتم بدء التنفيذ كمرحلة أولى بعدد من المحافظات تحدد بالتنسيق بين الوزارة والجهاز مع إعطاء أولوية للمدارس التى تخدم مبادرة حياة كريمة ويحدد تباعًا باقى المحافظات بعد تقييم المرحلة الأولى، الفئات المستهدفة معلمى وطلبة وخريجى المدارس الفنية والمتدربين والباحثين عن العمل المؤهلين للدخول الى سوق العمل.